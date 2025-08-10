कांग्रेस नेता का निधन, बर्थ-डे पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वक्त बिगड़ी तबीयत..

शहर की पोस्टमैन कॉलोनी में रहने वाले राकेश पाठक उर्फ सन्नू कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और प्रदेश कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ में सहसचिव का पद था। आज 10 अगस्त को राकेश पाठक का 50वां जन्म दिन था। वो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे और आज भी मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हुए तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत राकेश पाठक ने पड़ोसी को बुलाया जो उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने सीरियस केस बताकर उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही राकेश पाठक की सांसें थम गईं।