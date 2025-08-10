कांग्रेस नेता का निधन, बर्थ-डे पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वक्त बिगड़ी तबीयत..

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कांग्रेस नेता राकेश पाठक (सन्नू) का आज 50वां जन्मदिन था और जन्मदिन पर ही उनकी सांसें थम गईं। रोजाना की तरह सुबह उठकर राकेश पाठक मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले थे लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन व आस पड़ोस के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकले लेकिन रास्ते में उनकी सांसें थम गईं।
शहर की पोस्टमैन कॉलोनी में रहने वाले राकेश पाठक उर्फ सन्नू कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और प्रदेश कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ में सहसचिव का पद था। आज 10 अगस्त को राकेश पाठक का 50वां जन्म दिन था। वो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे और आज भी मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हुए तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत राकेश पाठक ने पड़ोसी को बुलाया जो उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने सीरियस केस बताकर उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही राकेश पाठक की सांसें थम गईं।
एक दिन पहले रक्षाबंधन और आज राकेश पाठक का जन्म दिन होने के कारण परिवार में खुशियों का माहौल था जो मातम में बदल गया है। राकेश पाठक हॉकी के प्लेयर थे और अपनी सेहत को लेकर काफी अवेयर भी थे। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर एक मॉर्निंग क्लब भी बनाया था और ग्रुप के सभी दोस्त रोजाना सुबह घूमने के लिए भी जाते थे। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है।