भोपाल में आईजी का मोबाइल 4 फीट गहरे गड्ढे में छिपाया था, 2 आरोपी पकड़ाए

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष के साथ हुई मोबाइल लूटकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 45 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने आईजी से मोबाइल लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उनका एक साथी अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। भोपाल के चूनाभट्टी थाना इलाके के दुर्गा नगर से आरोपियों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि दुर्गा नगर ही वो आखिरी लोकेशन थी जहां पर आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष का मोबाइल लूटने के बाद बंद किया गया था।
आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष से मोबाइल लूटने वाले जिन दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वो नाबालिग हैं। उनका एक साथी अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आईजी का मोबाइल लूटने के बाद आरोपियों ने दुर्गा नगर में ले जाकर 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन चूना भट्टी थाना इलाके का दुर्गा नगर ही थी और यहीं पर मोबाइल को बंद किया गया था। तभी से पुलिस इस इलाके में अपनी निगाहें टिकाए हुए थी।
आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष बीते मंगलवार की रात खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ भोपाल के वीवीआईपी इलाके में टहल रहे थे और तभी पीछे से बाइक से आए तीन बदमाशों ने उनका मोबाइल छीन लिया था और फरार हो गए थे। आईडी के साथ मोबाइल लूट की घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की आधा दर्जन टीमें आईजी का मोबाइल और लुटेरों की तलाश कर रही थी जिसे शुक्रवार को सफलता मिली है।