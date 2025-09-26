भोपाल में आईजी का मोबाइल 4 फीट गहरे गड्ढे में छिपाया था, 2 आरोपी पकड़ाए

mp news, miscreants, who, snatched, mobile, phone, IG, Intelligence, Dr. Ashish, were, arrested, bhopal, bhopal newsआईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष बीते मंगलवार की रात खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ भोपाल के वीवीआईपी इलाके में टहल रहे थे और तभी पीछे से बाइक से आए तीन बदमाशों ने उनका मोबाइल छीन लिया था और फरार हो गए थे। आईडी के साथ मोबाइल लूट की घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की आधा दर्जन टीमें आईजी का मोबाइल और लुटेरों की तलाश कर रही थी जिसे शुक्रवार को सफलता मिली है।