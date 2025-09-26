किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 युवतियों के साथ पकड़ाया 1 युवक

sex racket: मध्यप्रदेश के धार में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक किराए के मकान में सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था जिसके बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने मकान की रैकी करवाई और संदिग्ध गतिविधियां होने की पुष्टि होने पर मकान पर छापा मारा तो वहां से दो युवतियां व एक युवक पकड़ाए हैं। पुलिस को मकान से कैश, मोबाइल के साथ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है।
धार कोतवाली पुलिस ने शहर की सुंदरवन कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारते हुए सेक्स रैकेट पकड़ा है। पुलिस ने मकान से दो युवतियों और एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक का नाम दिनेश परमार उर्फ दीनू है। बताया जा रहा है कि दिनेश ही सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। पुलिस को लगातार युवक द्वारा क्षेत्र में सेक्स रैकेट संचलित करने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत पर पुलिस ने उक्त मकान पर रैकी करवाई और छापा मारा। पुलिस ने मौके से नगदी, पांच मोबाईल फोन सहित आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
बताया गया है कि दीनू उर्फ दिनेश परमार कई दिनों से यहां चोरी छुपे देह व्यापार का संचालन कर रहा था, वह शहर के कई इलाकों में किराए का मकान लेकर अपनी लोकेशन बदलते रहता था, कुछ दिनों पूर्व ही वह सुंदरवन कॉलोनी में किराए के मकान में रहने आया और वहां भी देह व्यापार का काम शुरु कर दिया था। कुछ दिन पहले इंदौर से एक युवती को धार बुलाया था और उसी के जरिए सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आरोपी दिनेश इससे पहले सेक्स रैकेट के मामले में पकड़ा जा चुका है और जेल की हवा खा चुका है।