किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 युवतियों के साथ पकड़ाया 1 युवक

धार कोतवाली पुलिस ने शहर की सुंदरवन कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारते हुए सेक्‍स रैकेट पकड़ा है। पुलिस ने मकान से दो युवतियों और एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक का नाम दिनेश परमार उर्फ दीनू है। बताया जा रहा है कि दिनेश ही सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। पुलिस को लगातार युवक द्वारा क्षेत्र में सेक्‍स रैकेट संचलित करने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत पर पुलिस ने उक्‍त मकान पर रैकी करवाई और छापा मारा। पुलिस ने मौके से नगदी, पांच मोबाईल फोन सहित आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर अनैतिक देह व्‍यापार अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।