भोपाल

भोपाल में हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक, जमकर हुई पिटाई

mp news: हिंदू संगठनों ने हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाए मुस्लिम युवक की जमकर की पिटाई, जिन ट्रेनर है युवक...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Oct 02, 2025

bhopal

mp news Muslim Gym Trainer Caught With Hindu Girl in Hotel Beaten By Hindu Sangathan

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक होटल से युवक-युवती के पकड़े जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जो युवक युवती होटल में पकड़ाए वो अलग अलग धर्म के हैं, युवती हिंदू है और युवक मुस्लिम। हिंदू संगठनों ने होटल में युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की है। पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई है जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि जिस युवक को पकड़ा गया है वो जिम ट्रेनर है।

देखें वीडियो-

होटल में हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक

घटना भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके की है जहां के एक होटल में मुस्लिम युवक अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती को लेकर पहुंचा था। युवक ने होटल में भी महजर की जगह अपना नाम बंटी बताया था। जब इस बात की खबर हिंदू संगठनों को लगी तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आई।

जिम ट्रेनर है युवक

बताया गया है कि हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक मजहर विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है जिसने अपना नाम बंटी बताकर युवती से दोस्ती बढ़ाई और उसे होटल में लेकर पहुंचा था। हिंदू संगठनों ने थाने पर भी जमकर हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और युवती से भी पूछताछ की जा रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई पिटाई से युवक को चोटें भी आई हैं। पुलिस का कहना है कि युवती के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

02 Oct 2025 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक, जमकर हुई पिटाई

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

