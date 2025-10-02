भोपाल में हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक, जमकर हुई पिटाई

बताया गया है कि हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक मजहर विशाल फिटनेस सेंटर में जिम ट्रेनर है जिसने अपना नाम बंटी बताकर युवती से दोस्ती बढ़ाई और उसे होटल में लेकर पहुंचा था। हिंदू संगठनों ने थाने पर भी जमकर हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और युवती से भी पूछताछ की जा रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई पिटाई से युवक को चोटें भी आई हैं। पुलिस का कहना है कि युवती के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।