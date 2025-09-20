मंत्रालय में ‘टीप लेखन प्रतियोगिता’, जीतने वाले मंत्री-अधिकारी को मिलेगा इनाम

MP News: कहते है, किसी व्यक्ति व जनहित की योजना को अटकाना हो तो उससे जुड़ी फाइल पर लिखी जाने वाली टीप के जरिए खेल किया जा सकता है। ये कई बार सोची-समझी रणनीति के तहत तो कुछ मामलों में नियमों के विपरित किए जाने वाले कामों में सुधार के लिए लिखी जाती है। जो भी हो, लेकिन एक बार फाइल पर टीप लिख दी तो मंत्री हो या अधिकारी, उसे काटने और संशोधित करने घबराने लगते हैं। मंत्रालय में ऐसे महत्वपूर्ण काम पर पहली बार प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे टीप लेखन प्रतियोगिता नाम दिया है। इसमें मंत्रालय के यूडीसी व एलडीसी हिस्सा लेंगे। जिस फाइल पर टीप लिखी जानी है, वह एक काल्पनिक मामले के आधार पर तैयार की जा रही है, जो कर्मचारी अच्छी टीप लिखेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन बुलाए गए हैं। पहले यह तारीख 15 सितंबर तय की थी।