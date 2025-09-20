इंजीनियरिंग की मिसाल! इस ब्रिज पर रुककर घरों में झांकते हैं लोग, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Jabalpur Flyover: भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद अब जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे लाईओवर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खतरनाक लैंडिंग्स की वजह से बन रहे एक्सीडेंट स्पॉट और व्यू कटर न होने से निजता के हनन पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर के तिलहरी की अधिवक्ता अलका सिंह की याचिका में मदन महल से दमोह नाका के बीच बने फ्लाइओवर पर पत्रिका की क्लिपिंग लगाकर बताया, रॉन्ग साइड ड्राइव व अनैतिक गतिविधियों से परेशानी खड़ी हो गई है।