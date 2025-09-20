Patrika LogoSwitch to English

इंजीनियरिंग की मिसाल! इस ब्रिज पर रुककर घरों में झांकते हैं लोग, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Jabalpur flyover: पत्रिका की 18 सितंबर को प्रकाशित खबर की क्लिप संलग्न कर दायर की गई याचिका, निजता के हनन मामले में सुनवाई जल्द

जबलपुर

Sanjana Kumar

Sep 20, 2025

Jabalpur Flyover case in mp high court
Jabalpur Flyover case in mp high court: निजता के हनन के मामले के साथ ही इंजीनियरिंग की खामियों का मामला हाईकोर्ट में।

Jabalpur Flyover: भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद अब जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे लाईओवर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खतरनाक लैंडिंग्स की वजह से बन रहे एक्सीडेंट स्पॉट और व्यू कटर न होने से निजता के हनन पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर के तिलहरी की अधिवक्ता अलका सिंह की याचिका में मदन महल से दमोह नाका के बीच बने फ्लाइओवर पर पत्रिका की क्लिपिंग लगाकर बताया, रॉन्ग साइड ड्राइव व अनैतिक गतिविधियों से परेशानी खड़ी हो गई है।

ये परेशानी जो बढ़ा रही दर्द

याचिका में निजता के हनन का आरोप लगाया है। कहा है, फ्लाईओवर आवासीय इलाके से गुजरता है। दोनों ओर एकदम सट कर आवासीय कॉलोनियां हैं। फ्लाईओवर के किनारे लोगों के घरों में ताका-झांकी से लोगों की निजता का उल्लंघन हो रहा है।

लैंडिंग्स ब्लॉक्ड हैं। लैंडिंग्स पर कहीं यू टर्न नहीं बनाया। खासकर मदन महल और राइट डाउन में फ्लाईओवर की लैंडिंग बेहद खतरनाक है। यू टर्न ना बनाए जाने से लैंडिंग्स एक्सीडेंटल पॉइंट बनते जा रहे हैं। कई बार बॉटलनेक बन रहे हैं, जिससे जाम लग रहा है।

फ्लाईओवर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। हॉर्न और वाहनों के कोलाहल से आसपास के इलाके में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।

रात को बाइकर्स तेज रफ्तार से गुजरते हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने पुलिस नहीं रहती। फ्लाईओवर से लोग नीचे कचरा फेंकते हैं।

jabalpur flyover

याचिका में पत्रिका में 18 सितंबर को प्रकाशित खबर की क्लिपिंग संलग्न की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पत्रिका की खबर का भी याचिका में हवाला दिया, जिसमें एक बस के फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड चलने का समाचार था।

