12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के स्कूलों में विदेशी अंदाज! इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेकाट्रॉनिक्स लैब से तैयार होगा भविष्य

MP News: मध्य प्रदेश में अब स्कूल स्टूडेट्स भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। विदेशी तर्ज पर 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर सीएमस और इंलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तक..

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 12, 2025

Engineering Education in MP Schools
Engineering Education in MP Schools(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: स्कूलों में विद्यार्थी अब इंजीनियरिंग (Engineering in Schools of MP) भी कर सकेंगे। यह संभव होगा भोपाल में बनने वाली मेकाट्रॉनिक्स लैब (Mechatronics Lab) से। यह प्रदेश की पहली लैब होगी। विदेश की तर्ज पर दसवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एकसाथ सिखाई जा सकेगी।

एआई आधारित लैब होगी स्थापित

राजधानी भोपाल के एआइ आधारित लैब की स्थापना वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट (Vocational Education Institute) में होगी। लागत करीब दो करोड़ आएगी। स्कूली कोर्स में मशीनों को भी जोड़ा जा रहा है। बच्चों के स्किल डवलपमेंट पर फोकस रहेगा। जिम्मा एनसीईआरटी के वोकेशनल इंस्टीट्यूट के पास है। नई शिक्षा नीति (New Education Policy) लागू होने के बाद स्किल डवलपमेंट बढ़ाने सिलेबस (Skill Development Syllabus) तैयार किया है। इसके लिए संस्थान लैब शुरू करेगा।

ये भी पढ़ें

10 साल में एमपी के 69 निजी स्कूलों पर लटका ताला, सबसे ज्यादा भोपाल और इंदौर में हुए बंद
भोपाल
Private Engineering College Closed in MP

मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर कम्प्यूटर साइंस तक की सीख

इसमें बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर कम्प्यूटर साइंस तक की सीख दी जाएगी। पहली लैब श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय संस्थान में बनेगी।

जापान सहयोग देगा

अधिकारियों ने बताया कि जापान सहित कई बड़े संस्थानों का सहयोग रहेगा। हाल ही में एक अनुबंध भी हो चुका है। स्कूल की चारदीवारी से निकलकर बच्चों को यहां सीखने का मौका मिलेगा। लैब की संख्या आगे बढ़ाई जाएगी।

जर्मनी में चलन

मेकाट्रॉनिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स जैसे कई क्षेत्र होते हैं। इससे कॅरियर बनाने में मदद मिलती है। जर्मनी, जापान की स्कूल शिक्षा में इसका चलन है। भारत में भी विस्तार हो रहा है।

काम चल रहा है

स्कूली विद्यार्थियों के स्किल डवलपमेंट के लिए लैब शुरू होनी है। काम चल रहा है।

वीसी मल्होत्रा, कार्यक्रम समन्वयक, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एनसीईआरटी

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: दिल्ली-ग्वालियर में 15 अगस्त तक ब्लास्ट की साजिश नाकाम, 3 नाबालिग समेत जयपुर से 6 गिरफ्तार
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 09:39 am

Published on:

12 Aug 2025 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के स्कूलों में विदेशी अंदाज! इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेकाट्रॉनिक्स लैब से तैयार होगा भविष्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.