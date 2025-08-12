एमपी के स्कूलों में विदेशी अंदाज! इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेकाट्रॉनिक्स लैब से तैयार होगा भविष्य

राजधानी भोपाल के एआइ आधारित लैब की स्थापना वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट (Vocational Education Institute) में होगी। लागत करीब दो करोड़ आएगी। स्कूली कोर्स में मशीनों को भी जोड़ा जा रहा है। बच्चों के स्किल डवलपमेंट पर फोकस रहेगा। जिम्मा एनसीईआरटी के वोकेशनल इंस्टीट्यूट के पास है। नई शिक्षा नीति (New Education Policy) लागू होने के बाद स्किल डवलपमेंट बढ़ाने सिलेबस (Skill Development Syllabus) तैयार किया है। इसके लिए संस्थान लैब शुरू करेगा।