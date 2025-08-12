बड़ी खबर: दिल्ली-ग्वालियर में 15 अगस्त तक ब्लास्ट की साजिश नाकाम, 3 नाबालिग समेत जयपुर से 6 गिरफ्तार

आरोपी जिशान अख्तर, शहजाद व गोपी तीनों देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां चलाते हैं और स्थानीय नाबालिग किशोरों को पैसों का लालच देकर गैंग से जोड़ते हैं। फिर उनसे वारदात करवाते हैं। दिनेश एम.एन. ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भी इंस्टाग्राम व अन्य ऑनलाइन ऐप के जरिए जिशान अख्तर से जुड़े हुए थे। आरोपी जिशान अख्तर ने ही इनको पंजाब में एक शराब दुकान के बाहर ब्लास्ट करवाकर दहशत फैलाई थी। शराब कारोबारी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था, तब वारदात को अंजाम दिया। जिशान अख्तर ही उनको दिल्ली व ग्वालियर में टारगेट बताता है। ब्लास्ट की सामग्री गैंग के अन्य सदस्य उपलब्ध करवाते हैं और टारगेट अन्य सदस्य बताते हैं।