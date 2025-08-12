12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

बड़ी खबर: दिल्ली-ग्वालियर में 15 अगस्त तक ब्लास्ट की साजिश नाकाम, 3 नाबालिग समेत जयपुर से 6 गिरफ्तार

MP News: राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से पकड़े गए 3 नाबालिग समेत 6 आरोपी, पंजाब के जालंधर में एक शराब दुकान के बाहर ग्रेनेट धमाका करने के मामले में थए वांटेड, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 12, 2025

MP News
पकडे़ गए आरोपी सोनू, संजय और रितिक। हैंडलर जिशान अख्तर (दाएं)(फोटो सोर्से: पत्रिका)

MP News: जयपुर पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 15 अगस्त तक दिल्ली और ग्वालियर में ब्लास्ट की साजिश के मामले में 3 नाबालिग सहित छह को जयपुर और निवाई से रविवार को पकड़ा। आरोपी 7 जुलाई को पंजाब के जालंधर स्थित नवाशहर में एक शराब दुकान के बाहर ग्रेनेड से धमाका करने के मामले में वांटेड थे।

पूछताछ में बताया कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। हैंडलर जिशान अख्तर कनाडा में है। जांच में पता चला कि ग्रेनेड पाकिस्तान से मंगवाया था। यह कैसे लाया गया, जांच जारी है। आरोपियों को पंजाब से आई स्पेशल ऑपरेशन सेल व पुलिस को सौंप दिया। एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया, आरोपी हनुमानगढ़ निवासी संजय नायक, पंजाब के कपूरथला स्थित आलमगीर निवासी सोनू उर्फ काली चीर व जयपुर के माधोराजपुरा निवासी रितिक के अलावा यूपी, निवाई व पंजाब के तीन नाबालिग हैं।यूपी के नाबालिग ने पंजाब में ब्लास्ट किया था।

ये भी पढ़ें

आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp पर दिखेगा बैलेंस, सीएम देंगे सौगात
भोपाल
CM Mohan yadav

नाबालिगों को लालच देकर गैंग से जोड़ते थे

आरोपी जिशान अख्तर, शहजाद व गोपी तीनों देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां चलाते हैं और स्थानीय नाबालिग किशोरों को पैसों का लालच देकर गैंग से जोड़ते हैं। फिर उनसे वारदात करवाते हैं। दिनेश एम.एन. ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भी इंस्टाग्राम व अन्य ऑनलाइन ऐप के जरिए जिशान अख्तर से जुड़े हुए थे। आरोपी जिशान अख्तर ने ही इनको पंजाब में एक शराब दुकान के बाहर ब्लास्ट करवाकर दहशत फैलाई थी। शराब कारोबारी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था, तब वारदात को अंजाम दिया। जिशान अख्तर ही उनको दिल्ली व ग्वालियर में टारगेट बताता है। ब्लास्ट की सामग्री गैंग के अन्य सदस्य उपलब्ध करवाते हैं और टारगेट अन्य सदस्य बताते हैं।

जिशान ने ली थी बाबा सिद्धिकी की हत्या की जिम्मेदारी

एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का कनाडा निवासी हैंडलर जिशान अख्तर ने मुम्बई में बाबा सिद्धीकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जिशान अख्तर व पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान व गोपी नवाशहरिया पंजाब तीनों आपस में जुड़े हुए हैं।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 27 मिनट में करोड़ों की डकैती, 14 किलो सोना, कैश लूट ले गए हेलमेटधारी बदमाश, पूरे शहर में नाकाबंदी
जबलपुर
Jabalpur Bank Robbery जबलपुर बैंक डकैती

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: दिल्ली-ग्वालियर में 15 अगस्त तक ब्लास्ट की साजिश नाकाम, 3 नाबालिग समेत जयपुर से 6 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.