एमपी में निकलने वाली है बंपर भर्ती, फील्ड डायरेक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी पद तक, 1000 नए पद भी

MP news: प्रदेश के 3 नए टाइगर रिजर्वों के लिए 1000 से अधिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी फील्ड डायरेक्टर से लेकर एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, नाकेदार समेत चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल होंगे। इन रिजर्वों में रानी दुर्गावती, डॉ. विष्णु वाकणकर पुराना नाम- रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व शामिल है। इन तीनों को 2 साल के भीतर रिजर्व बनाया है।