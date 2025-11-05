अचानक भोपाल पहुंची सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान, नवाबी संपत्तियों पर दिए बड़े निर्देश

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां नवाबी दौर के तहजीब-ओ-तमीज का इतिहास आज भी शहर की रूब में बसता है। शहर में मंगलवार की सुबह उसी दौर की यादें ताजा कर गईं, जब अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी और अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान अचानक भोपाल में नजर आईं। वे बिना किसी औपचारिक घोषणा और के राजधानी भोपाल पहुंची थीं। उनके इस तरह अचानक दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को एक नई दिशा दी है, वहीं शाही औकाफ की कार्यप्रणाली में नए योग की शुरुआत का संकेत भी दिया है।