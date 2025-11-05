Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अचानक भोपाल पहुंची सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान, नवाबी संपत्तियों पर दिए बड़े निर्देश

MP news: राजधानी भोपाल में सबा अली सुल्तान पटौदी का खामोशी से आना बना चर्चा का विषयस वक्फ बोर्ड को दिए निर्देश, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 05, 2025

MP news Saba sultan in Bhopal actor saif ali khan sister

MP news Saba sultan in Bhopal actor saif ali khan sister: वक्फ बोर्ड कार्यालय में सबा अली सुल्तान।

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां नवाबी दौर के तहजीब-ओ-तमीज का इतिहास आज भी शहर की रूब में बसता है। शहर में मंगलवार की सुबह उसी दौर की यादें ताजा कर गईं, जब अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी और अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान अचानक भोपाल में नजर आईं। वे बिना किसी औपचारिक घोषणा और के राजधानी भोपाल पहुंची थीं। उनके इस तरह अचानक दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को एक नई दिशा दी है, वहीं शाही औकाफ की कार्यप्रणाली में नए योग की शुरुआत का संकेत भी दिया है।

शाही औकाफ की मुतव्वली का अचानक दौरा बना चर्चा

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह अचानक शाही औकाफ की मुतव्वली (वक्फ संपत्ति की ट्रस्टी) का अचानक दौरा चर्चा में है। सबा अली सुल्तान भोपाल पहुंचते ही सीधे शाही औकाफ कमेटी के कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने वर्तमान कार्यों की समीक्षा की और उपस्थित सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद वे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पहुंची। जहां बोर्ड अध्यक्ष सनव्वर पटेल के साथ उनकी लंबी बैटक चली।

जानकारी मिल रही है कि इस बैठक का पूरा फोकस वक्फ संपत्तियों का नया कानून (Waqf Amendment Bill) था, जिसके मुताबिक पारदर्शी संचालन को लेकर यह बैठक की गई।

सबा अली ने कहा 8-10 साल में बहुत बदल गया भोपाल

सबा सुल्तान आली ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 सल में भोपाल बहुत बदला है, औकाफ की कार्यप्रणाली सुधरी है। हमने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नई सोच अपनाई थी, नई टीम बनाई, पुराने ढांचे को बदला। उन्होंने कहा इस नई सोच से आमदनी और भरोसा दोनों बढ़े हैं।

जानकारी के मुताबिक, शाही औकाफ की वार्षिक आय जहां पहले 50-55 लाख रुपए थी, वहीं अब यह 1.83 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। खर्चों के बाद करीब 1.3 करोड़ रुपए की साफ आमदनी कमेटी ने दर्ज की है। ये अपने आप में ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।

नए वक्फ बिल का किया समर्थन, पारदर्शिता के लिए जरूरी

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष (Waqf Board Chairman) सनव्वर पटेल ने बताया कि सबा अली सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लाए गए नए वक्फ बिल का समर्थन किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शाही औकाफ की सभी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान सबा अली सुल्तान ने कहा कि ये नया कदम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के साथ ही आम जनता के भरोसे को भी मजबूत करेगा।

बेटियों के नाम सामाजिक मुहिम

बैठक के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा हुई। सबा अली ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में विस्तार देने का आश्वासन दिया।

समाज सेवा की दिशा में बड़ा कदम

शाही औकाफ की बढ़ती आमदनी को अब समाज सेवा से जोड़ा जाएगा। सबा अली ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि भोपाल के रियासतकालीन क्षेत्रों, भोपाल, सीहोर, रायसेन में नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा और शव वाहन की सेवा शुरू की जाएं। साथ ही वक्फ संपत्तियों को उपयोग में लाने की योजना भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि औकाफ की कमाई सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, सामाजिक जीवन में दिखाई देनी चाहिए।

शाम को लौटीं, जाते-जाते दे गईं संदेश

सबा अली सुल्तान शाम को 4 बजे भोपाल से मुंबई के लिए रवाना हो गईं। लेकिन उनका यह दौरा भोपाल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं के लिए कई संदेश छोड़ गईं। उनकी इस तरह अचानक मौजूदगी ने साबित कर दिया कि नवाबी वंश की अगली पीढ़ी अब सिर्फ विरासत की रखवाली नहीं बल्कि, उसके पुनरुत्थआन की दिशा में भी सक्रिय भूमिका में आ गई है।

नवाबी शहर भोपाल में सबा अली सुल्तान के जाने के बाद चर्चाएं हैं… 'वो आईं चुपचाप मगर..., नए बदलाव की बात कहकर लौटी हैं।'

ये भी पढ़ें

शाह बानो ‘हक’ की लड़ाई से बड़ी कहानी…
Patrika Special News
Shah bano

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अचानक भोपाल पहुंची सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान, नवाबी संपत्तियों पर दिए बड़े निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 10 घंटे बिजली वाले सर्कुलर पर विवाद, एक्शन में सीएम, चीफ इंजीनियर को हटाया

CM Mohan Yadav in Action on Electricity Supply to MP Farmers
भोपाल

साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

SIR Survey
भोपाल

दंग रह गए भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, शाकाहारी किचन में था…

Bhopal Railway Station inspection
भोपाल

आज 16 जिलों में बरसेगा पानी, एमपी में बढ़ने लगी सर्दी, imd का अलर्ट जारी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.