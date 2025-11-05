शाह बानो ‘हक’ की लड़ाई से बड़ी कहानी…

शाह बानो एक बुजुर्ग महिला थीं, इंदौर की रहने वाली, जिनकी साहस भरी अदालती लड़ाई ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के साथ ही हर महिला के अधिकारों की तस्वीर बदल कर रख दी। एक नई परिभाषा दी। ये वही समय था, जब उनकी आंखें सफलता की खुशी पर कम… पीढ़ियों तक एक महिला के वजूद को संजोकर रखने का हक मिलने के बाद मिली रूहानी सुकून से चमक रही थीं। लेकिन उनका ये सुकून तब छिन गया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानून बना। संसद में पास हुआ विधेयक जब कानून बनकर भारतीय संविधान में दर्ज हो गया, इस कानून पर सीमाएं लदी थीं, जिसने उनके हक की लड़ाई का मकसद कहीं खो गया। उन्हें लगा वो एक बार फिर से हार गईं। मीडिया से बातचीत के दौरान उनका ये दर्द छलका और कुछ इस तरह निकला…