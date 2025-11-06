अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

MP news: यात्रियों को उपयोगी जानकारी देने के लिए हाइवे पर अब क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इंदौर के नए हाइवे पर भी ये सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान के बाद देश में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इसे स्कैन करते हुए सड़क कांट्रेक्टर, इंजीनियर के फोन नंबर समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी।