अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

MP News QR Code on Highways in MP scan to know more information(फोटो: सोशल मीडिया)
MP news: यात्रियों को उपयोगी जानकारी देने के लिए हाइवे पर अब क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इंदौर के नए हाइवे पर भी ये सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान के बाद देश में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इसे स्कैन करते हुए सड़क कांट्रेक्टर, इंजीनियर के फोन नंबर समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी।
इंदौर-खंडवा औरइंदौर-हरदा हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर क्यूआर कोड होंगे। इसे स्कैन करते हुए प्रोजेक्ट की डिटेल लंबाई, चौड़ाई, लागत राशि के साथ ही ठेकेदार कंपनी और इंजीनियर का नाम, पता और फोन नंबर सामने आ जाएगा। इसमें हाइवे पेट्रोल का संपर्क और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा।
--टोल प्लाजा
--ट्रक ले-बाय एरिया
--वे-साइड सुविधाओं, पब्लिक एमेनिटीज के पास
--हाइवे की शुरुआत और अंत में
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग