अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

MP News: अब यात्रियों को उपयोगी जानकारी देने के लिए हाइवे पर QR कोड लगाने की तैयारी की जा रही है। इंदौर-खंडवा, इंदौर हरदा हाइवे का हो रहा निर्माण यहीं से हो रही है शुरुआत

Nov 06, 2025
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 06, 2025

MP News QR Code on Highways in MP scan to know more information

MP News QR Code on Highways in MP scan to know more information

MP news: यात्रियों को उपयोगी जानकारी देने के लिए हाइवे पर अब क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इंदौर के नए हाइवे पर भी ये सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान के बाद देश में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इसे स्कैन करते हुए सड़क कांट्रेक्टर, इंजीनियर के फोन नंबर समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी।

इंदौर-खंडवा और इंदौर हाइवे का हो रहा निर्माण यहां होगें क्यूआर कोड

इंदौर-खंडवा औरइंदौर-हरदा हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर क्यूआर कोड होंगे। इसे स्कैन करते हुए प्रोजेक्ट की डिटेल लंबाई, चौड़ाई, लागत राशि के साथ ही ठेकेदार कंपनी और इंजीनियर का नाम, पता और फोन नंबर सामने आ जाएगा। इसमें हाइवे पेट्रोल का संपर्क और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा।

यहां लगेंगे क्यूआर कोड

--टोल प्लाजा

--ट्रक ले-बाय एरिया

--वे-साइड सुविधाओं, पब्लिक एमेनिटीज के पास

--हाइवे की शुरुआत और अंत में

Published on:

06 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

