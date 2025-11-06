KBC में अमिताभ बच्चन ने जबलपुर पर पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

MP News Jabalpur in kbc:
MP News: टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बुधवार को जबलपुर से जुड़ा एक करोड़ का सवाल पूछा गया। प्रतिभागी विकास सिंह पंवार से पूछा गया सवाल स्नूकर के जनक आर्मी ऑफिसर के बारे में था लेकिन जवाब नहीं मालूम होने से प्रतिभागी ने खेल छोड़ दिया।
सवाल का सही जवाब है स्नूकर के जनक नेवल चेंबरलिन थे। स्नूकर का अविष्कार 1875 में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा जबलपुरमें किया गया था, जो बिलियर्ड्स के दो रूपों- पिरामिड पूल और लाइफ पूल के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ। खेल का नाम अनुभवहीन सैनिकों के लिए एक सैन्य शब्द से आया है, जिसे कर्नल नेवल चेंबरलिन ने पहली बार इस्तेमाल किया था, जब उनके साथी खिलाड़ी गेम को सही से नहीं खेल पाए थे।
केबीसी में सवाल पूछे जाने पर जबलपुर टॉप ट्रेंडिंग में रहा। देशभर से लोग जबलपुर व स्नूकर को लेकर इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे। स्नूकर का इतिहास ढूंढ़ा जा रहा था।
