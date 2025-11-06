KBC में अमिताभ बच्चन ने जबलपुर पर पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

सवाल का सही जवाब है स्नूकर के जनक नेवल चेंबरलिन थे। स्नूकर का अविष्कार 1875 में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा जबलपुरमें किया गया था, जो बिलियर्ड्स के दो रूपों- पिरामिड पूल और लाइफ पूल के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ। खेल का नाम अनुभवहीन सैनिकों के लिए एक सैन्य शब्द से आया है, जिसे कर्नल नेवल चेंबरलिन ने पहली बार इस्तेमाल किया था, जब उनके साथी खिलाड़ी गेम को सही से नहीं खेल पाए थे।