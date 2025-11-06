Patrika LogoSwitch to English

KBC में अमिताभ बच्चन ने जबलपुर पर पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

MP news News: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर है टॉप ट्रेंडिंग, यूजर्स सर्च कर रहे जबलपुर-स्नूकर की हिस्ट्री...

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 06, 2025

MP News Jabalpur in kbc

MP News Jabalpur in kbc:

MP News: टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बुधवार को जबलपुर से जुड़ा एक करोड़ का सवाल पूछा गया। प्रतिभागी विकास सिंह पंवार से पूछा गया सवाल स्नूकर के जनक आर्मी ऑफिसर के बारे में था लेकिन जवाब नहीं मालूम होने से प्रतिभागी ने खेल छोड़ दिया।

यहां जानें सवाल का सही जवाब

सवाल का सही जवाब है स्नूकर के जनक नेवल चेंबरलिन थे। स्नूकर का अविष्कार 1875 में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा जबलपुरमें किया गया था, जो बिलियर्ड्स के दो रूपों- पिरामिड पूल और लाइफ पूल के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ। खेल का नाम अनुभवहीन सैनिकों के लिए एक सैन्य शब्द से आया है, जिसे कर्नल नेवल चेंबरलिन ने पहली बार इस्तेमाल किया था, जब उनके साथी खिलाड़ी गेम को सही से नहीं खेल पाए थे।

टॉप ट्रेंडिंग में जबलपुर

केबीसी में सवाल पूछे जाने पर जबलपुर टॉप ट्रेंडिंग में रहा। देशभर से लोग जबलपुर व स्नूकर को लेकर इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे। स्नूकर का इतिहास ढूंढ़ा जा रहा था।

बच्चों को धर्मगुरु बनाने की पढ़ाई, MP में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल! 5 राज्यों के बच्चों को ‘फादर’ बनाने की ट्रेनिंग
ग्वालियर
MP news

Published on:

06 Nov 2025 08:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / KBC में अमिताभ बच्चन ने जबलपुर पर पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

