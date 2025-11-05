बच्चों को धर्मगुरु बनाने की पढ़ाई, MP में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल! 5 राज्यों के बच्चों को ‘फादर’ बनाने की ट्रेनिंग

इस मामले पर एसडीएम सीबी प्रसाद का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा है कि बिना पूर्व सूचना के धर्म परिवर्तन कराना जबरन धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में राज्य धर्मांतरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। 10 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं सीएम भी एलान कर चुके हैं कि एमपी में धर्मांतरण कानून में संशोधन प्रस्तावित है। सीएम मोहन यादव ने 8 मार्च को एलान भी किया था कि जबरन धर्मांतरण पर फांसी की सजा तक दी जा सकती है।