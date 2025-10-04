एमपी से गुम होने वाली नाबालिग लड़कियों को लेकर PHQ का चौंकाने वाला खुलासा

MP News: प्रदेश से गायब हो रहीं 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को लेकर पीएचक्यू (PHQ) की महिला शाखा ने चौंकाने वाले आंकड़े तैयार किए हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश से गुम होने वाले नाबालिगों में सबसे ज्यादा 15 से 18 साल की लड़कियां रहीं। बीते एक साल के दौरान प्रदेश से लापता लड़कियों के कुल मामलों में यह आंकड़ा ७० फीसद के करीब रहा। पुलिस विभाग के अनुसार प्रदेश में अब भी इस उम्र सीमा वाली करीब 2400 लड़कियां गायब हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।