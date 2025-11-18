Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

11 रथों के साथ निकलेगी बारात, सफेद और पिंक ड्रेस कोड लागू, धूमधाम से किसकी हो रही शादी…?

MP News: एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित किया जाएगा विवाह। सुबह 9 बजे से शुरू होंगे कार्यक्रम...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 18, 2025

MP news

MP news:(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: विवाह में फिजुलखर्ची रोकने के लिए समाजों की ओर से सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। घरेलू विवाह की तरह अब सामाजिक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी रीति रिवाज के साथ-साथ ड्रेस कोड और सभी तरह के नवाचार नजर आने लगे हैं।

23 नवंबर को 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह

वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज की ओर से 23 नवंबर को 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसमें हल्दी, मेंहदी की रस्मों के साथ-साथ एकजुटता का परिचय देते हुए समाज के लोग ड्रेस कोड में नजर आएंगे। इसमें पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा और पिंक जैकेट तो महिलाएं पिंक परिधानों में नजर आएगी।

तैयारियां जोरो पर, उपहार भी भेट करेंगे

वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज और एलएनसीटी समूह की ओर से यह समारोह भोपालके एलएनसीटी विवि सभागार में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। सम्मेलन के मुख्य समन्वयक जयनारायण चौकसे, पूनम चौकसे और कल्पना आई.डी. राय है। अब तक 11 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है।

11 रथों के साथ निकलेगी सामूहिक बारात

इस वर्ष सम्मेलन में विशेष रूप से तैयार की गई सामूहिक बारात आकर्षण का केंद्र रहेगी। सभी 11 जोड़े अलग-अलग रथों पर बैठकर बारात में शामिल होंगे। आगे आयोजक और बाराती डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए चलेंगे। इसमें आयोजन समिति घराती बनकर पारंपरिक तरीके से बारात का स्वागत, सत्कार करेगी।

Published on:

18 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 11 रथों के साथ निकलेगी बारात, सफेद और पिंक ड्रेस कोड लागू, धूमधाम से किसकी हो रही शादी…?

