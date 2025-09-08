Patrika LogoSwitch to English

एमपी के अफसरों को बड़ा तोहफा, पदोन्न​त कर बनाया आइएएस

IAS- मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात मिली है। उन्हें पदोन्न​त कर आइएएस बनाया गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 08, 2025

MP ias award
MP ias award (photo-unsplash)

IAS- मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात मिली है। उन्हें पदोन्न​त कर आइएएस बनाया गया है। प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा यानि एसएएस के कुल 16 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें अनेक ऐसे अफसर शामिल हैं जोकि विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में होने के कारण पिछले सालों में पदोन्नति से वंचित रहते आए थे। जांच में बेदाग पाए जाने के बाद इस बार उन्हें प्रमोट कर दिया गया है।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी सूची में एमपी के कुल 16 अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड दिया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को सन 2023 और 2024 बैच के लिए हुई डीपीसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत किया गया है। आईएएस अवॉर्ड के नोटिफिकेशन में दोनों सालों के लिए 8-8 अधिकारियों के नाम हैं।

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) बनाई गई है। पिछले माह इसकी बैठक हुई थी जिसके बाद सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

2023 डीपीसी

अनिल डामोर
डॉ कैलाश बुंदेला
जितेंद्र सिंह चौहान
कमल सोलंकी
नारायण प्रसाद नामदेव
नंदा भलावे कुशरे
सविता झानिया
सारिका भूरिया

2024 डीपीसी

आशीष पाठक
कविता बाटला
निशा डामोर
रोहन सक्सेना
राकेश कुशरे
शैली कनाश
संतोष टैगोर
सपना जैन

