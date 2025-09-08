IAS- मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात मिली है। उन्हें पदोन्न​त कर आइएएस बनाया गया है। प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा यानि एसएएस के कुल 16 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें अनेक ऐसे अफसर शामिल हैं जोकि विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में होने के कारण पिछले सालों में पदोन्नति से वंचित रहते आए थे। जांच में बेदाग पाए जाने के बाद इस बार उन्हें प्रमोट कर दिया गया है।