IAS- मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात मिली है। उन्हें पदोन्नत कर आइएएस बनाया गया है। प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा यानि एसएएस के कुल 16 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें अनेक ऐसे अफसर शामिल हैं जोकि विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में होने के कारण पिछले सालों में पदोन्नति से वंचित रहते आए थे। जांच में बेदाग पाए जाने के बाद इस बार उन्हें प्रमोट कर दिया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी सूची में एमपी के कुल 16 अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड दिया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को सन 2023 और 2024 बैच के लिए हुई डीपीसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत किया गया है। आईएएस अवॉर्ड के नोटिफिकेशन में दोनों सालों के लिए 8-8 अधिकारियों के नाम हैं।
राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) बनाई गई है। पिछले माह इसकी बैठक हुई थी जिसके बाद सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
अनिल डामोर
डॉ कैलाश बुंदेला
जितेंद्र सिंह चौहान
कमल सोलंकी
नारायण प्रसाद नामदेव
नंदा भलावे कुशरे
सविता झानिया
सारिका भूरिया
आशीष पाठक
कविता बाटला
निशा डामोर
रोहन सक्सेना
राकेश कुशरे
शैली कनाश
संतोष टैगोर
सपना जैन