एमपी में 1 सितंबर से पटवारियों की हड़ताल, ठप हो सकते हैं नामांतरण-बंटवारे के काम

पटवारियों का कहना है कि वर्तमान में शुरू हुए वेब जीआईएस 2.0 में काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों से पोर्टल पर काम नहीं होने के कारण नामांतरण, बंटवारा और डायवर्सन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। भू-अभिलेख व्यवस्था लंबे समय से डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। कई बार सर्वर डाउन होने से भी कार्य में बाधा उत्पन्न होती रहती है। किसानों को समय पर खसरा, बी-1 नामांतरण एवं नकल जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही है। समय पर काम नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायतों का अंबार लग जाता है। वहीं कलेक्टर की ओर से भी समय समय पर समीक्षा के दौरान पटवारी को दंडित करने के मामले सामने आते हैं।