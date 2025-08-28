भारत की पहली मुस्लिम महिला पायलट थीं भोपाल रियासत की ये शहजादी, इंकलाब और बहादुरी की मिसाल

शहजादी आबिदा सुल्तान के स्वभाव बगावत और विद्रोह की कहानी भी सुनाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया कि उनकी दादी ने महज 17 साल की उम्र में कोरवाई को नवाब के साथ उनका निकाह करवा दिया था। उन्होंने बायोग्राफी में बताया है कि 5 मार्च 1933 को उनकी बिदा हुई। 29 अप्रैल 1934 को उन्होंने इकलौते बेटे शहरयार मोहम्मद खान को जन्म दिया था। लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। 10 साल बाद वे अपने बेटे शहरयार को लेकर वापस भोपाल आ गईं। नवाब सरवर अली खान ने वायसराय लॉर्ड विलिंगडन से शिकायत की कि उन्हें उनके बेटे को अपने साथ रखने का कानूनी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कानून के तहत उन्हें अपने उत्तराधिकारी को लेने का अधिकार था। कानूनी लड़ाई चल ही रही थी कि इसी बीच एक वाकया उनके विद्रोही और साहसी स्वभाव का, जो इतिहास में दर्ज हो गया।