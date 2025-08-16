एमपी की खिलाड़ियों ने चीन में कमाल दिखाया, 10 देशों के बीच जीता सिल्वर मेडल

MP players - एमपी की खिलाड़ियों ने चीन में कमाल कर दिखाया है। 10 देशों के एक टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। एमपी की महिलाओं ने एशियन केनो स्लालम चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने इस उपलब्धि पर महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है।
चीन के ज़ियासी, गुइझोउ में एशियन केनो स्लालम चैम्पियनशिप आयोजित की जा रही है। 14 अगस्त से प्रारंभ हुई यह प्रतियोगिता 17 अगस्त तक चलेगी। इस चैम्पियनशिप में महिला टीम इवेंट वर्ग में एमपी की महिला खिलाड़ियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया।
मध्यप्रदेश की खिलाड़ी शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन ने महिला टीम इवेंट वर्ग में बेहतरीन तालमेल, संतुलन और तकनीकी कौशल का परिचय दिया। टीम ने रजत पदक जीतकर अहम उपलब्धि हासिल की। पदक विजेता खिलाडियों में खेल अकादमी की शिखा, पल्लवी और रीना सेन मध्यप्रदेश की खिलाड़ी हैं।
एमपी के खेल एवं खुवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने उम्मीद जताई कि यह सफलता अन्य खिलाड़ियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी।
बता दें कि चैम्पियनशिप में भारत सहित 10 देशों और क्षेत्रों के करीब 100 एथलीट और कोच भाग ले रहे हैं। इनमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। यह प्रतियोगिता एशियाई कैनो परिसंघ द्वारा आयोजित की जा रही है जोकि वर्ष 2025 की उनकी प्रमुख गतिविधियों का अहम अंग है।