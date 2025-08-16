एमपी की खिलाड़ियों ने चीन में कमाल दिखाया, 10 देशों के बीच जीता सिल्वर मेडल

MP players - एमपी की खिलाड़ियों ने चीन में कमाल कर दिखाया है। 10 देशों के एक टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। एमपी की महिलाओं ने एशियन केनो स्लालम चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने इस उपलब्धि पर महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है।