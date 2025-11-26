WPL 2026 Auction में MP की लड़कियों का दबदबा, 12 खिलाड़ियों का नाम शामिल, लग सकती है बड़ी बोली

इस बार, ऑक्शन लिस्ट में तीन ऐसे प्लेयर्स के नाम हैं जिन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्हें लिस्ट में कैप्ड प्लेयर्स के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि उनका बेस प्राइस ज़्यादा होगा। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तेज़ बॉलर क्रांति गौड़ (Kranti Gaud) का है, जो विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 विनिंग टीम की मेंबर हैं। क्रांति का बेस प्राइस 50 लाख रखा गया है। वह पिछली बार उत्तर प्रदेश वॉरियर्स के लिए खेली थीं।