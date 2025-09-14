Patrika LogoSwitch to English

एमपी में दुष्कर्म मामले में फंसा बड़ा अधिवक्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

MP Police- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अधिवक्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है।

deepak deewan

Sep 14, 2025

MP Police- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अधिवक्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। अशोका गार्डन के अधिवक्ता यावर खान पर एक नाबालिग ने ये इल्जाम लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यावर खान शहर का जाना माना अधिवक्ता है जोकि कुछ बड़े केसों की भी पैरवी कर रहा है। पीड़िता ने उसपर ऑफिस और घर में दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर कोर्ट ने अशोका गार्डन पुलिस को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात अधिवक्ता यावर खान को पकड़ा।

अशोका गार्डन टीआई अनुरागलाल ने बताया कि आरोपी अधिवक्ता यावर खान को कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने पॉक्सो कोर्ट में एक केस की गवाही के दौरान आरोपी का नाम लिया था। इसके बाद कोर्ट ने केस में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया था।

कई कुख्यात अपराधियों की पैरवी

पुलिस फिलहाल मामले के संबंध में अधिवक्ता यावर खान से पूछताछ करने में जुटी है। उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी चल रही है। बता दें कि अधिवक्ता यावर खान, कई कुख्यात अपराधियों की पैरवी करता रहा है। तस्कर रईस रेडियो, उसकी पत्नी सीमा, पुत्र यासीन उर्फ मजिस्ट्रेट और मुन्ना उर्फ मजिस्ट्रेट का भी वह वकील है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दुष्कर्म मामले में फंसा बड़ा अधिवक्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

