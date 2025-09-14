एमपी में दुष्कर्म मामले में फंसा बड़ा अधिवक्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

MP Police- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अधिवक्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। अशोका गार्डन के अधिवक्ता यावर खान पर एक नाबालिग ने ये इल्जाम लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यावर खान शहर का जाना माना अधिवक्ता है जोकि कुछ बड़े केसों की भी पैरवी कर रहा है। पीड़िता ने उसपर ऑफिस और घर में दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर कोर्ट ने अशोका गार्डन पुलिस को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात अधिवक्ता यावर खान को पकड़ा।