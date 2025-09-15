Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

क्राइम ब्रांच की करतूत पर अफसरों का एक्शन, चार पुलिसकर्मी निलंबित

MP Police: राजधानी भोपाल का मामला, पुलिस महकमे से आई भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की बू, क्राइम ब्रांच में पदस्थ चार पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 15, 2025

MP Police
MP Police(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP Police: राजधानी भोपाल के पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। महकमे की क्राइम ब्रांच में पदस्थ चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इन आरक्षकों ने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए ही कार्रवाई की, बल्कि दबिश के दौरान उनका आचरण भी संदिग्ध नजर आया है।

किस-किसको किया निलंबित

अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक जिन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है, उनमें आरक्षक शैलेन्द्र रावत, सतेन्द्र, सुशील सिंह और आलोक मिश्रा का नाम शामिल हैं। ये सभी क्राइम ब्रांच में तैनात थे। ये सभी हाल ही में बागसेवनिया इलाके में दी गई दबिश की कार्रवाई में शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें

इंदौर से भोपाल अब उड़कर जा सकेंगे, एमपी से चार राज्यों को जोड़ेंगी लग्जरी बसें
भोपाल
Indore to bhopal helicopter service soon

यहां जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन चारों आरक्षकों ने शुक्रवार 12 सितंबर को बागसेवनिया क्षेत्र में दबिश दी थी। लेकिन दबिश की ये कार्रवाई करते हुए इन्होंने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी। अफसरों को इस कार्रवाई के बारे में तब जानकारी मिली जब कार्रवाई की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। मामला खुलते ही इसे चारों पुलिसकर्मियों की गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। वहीं जांच में इनका संदेहास्पद आचरण भी सामने आया।

इन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप भी

यही नहीं कार्रवाई के दौरान इन चारों पुलिसकर्मियों (MP Police) की दबिश की कार्रवाई में भ्रष्टाचार से जुड़े संदेह भी गहराए हैं। हालांकि, इस संदर्भ में आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि मामले को लेकर विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारी सख्त

वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और इस तरह की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

क्यों है यह मामला अहम?

राजधानी भोपालक्राइम ब्रांच (Crime Branch) हमेशा से संवेदनशील मामलों की जांच करती रही है। ऐसे में वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का आरोप लगना पुलिस महकमे की छवि को धूमिल करता है। खासकर उस समय जब पुलिस विभाग पर पहले से ही पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहते हैं।

आगे क्या?

अब चारों निलंबित पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच चलाई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

आज से इन 33 जिलों में 48 घंटे ‘तूफानी बारिश’, IMD की चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Heavy rain alert new system active

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / क्राइम ब्रांच की करतूत पर अफसरों का एक्शन, चार पुलिसकर्मी निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.