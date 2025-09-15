क्राइम ब्रांच की करतूत पर अफसरों का एक्शन, चार पुलिसकर्मी निलंबित

दरअसल, पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन चारों आरक्षकों ने शुक्रवार 12 सितंबर को बागसेवनिया क्षेत्र में दबिश दी थी। लेकिन दबिश की ये कार्रवाई करते हुए इन्होंने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी। अफसरों को इस कार्रवाई के बारे में तब जानकारी मिली जब कार्रवाई की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। मामला खुलते ही इसे चारों पुलिसकर्मियों की गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। वहीं जांच में इनका संदेहास्पद आचरण भी सामने आया।