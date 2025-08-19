एमपी पुलिस के 22500 पदों पर होगी भर्ती, हर साल भरे जाएंगे 7500 रिक्त पद

MP Police Recruitment :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में वर्षा 2028 में सिंहस्थ होना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही, कानून व्यवस्था को भी मद्देनजर रखते हुए आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में प्रदेशभर में 22500 पदों पर भर्ती करेगा। हालांकि, अबतक पुलिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी चयन मंडल भर्ती करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि, जल्द ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' गठित किया जाएगा और यही बोर्ड पुलिस भर्तियां करेगा। इससे पुलिस भर्ती में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा।