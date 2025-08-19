Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी पुलिस के 22500 पदों पर होगी भर्ती, हर साल भरे जाएंगे 7500 रिक्त पद

MP Police Recruitment : एमपी में सिंहस्थ 2028 और कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तीन वर्षों में कुल 22500 पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। हर साल रिक्त पड़े 7500 पदों को भरा जाएगा।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 19, 2025

MP Police Recruitment
एमपी पुलिस के 22500 पदों पर होगी भर्ती (Photo Source- Patrika)

MP Police Recruitment :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में वर्षा 2028 में सिंहस्थ होना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही, कानून व्यवस्था को भी मद्देनजर रखते हुए आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में प्रदेशभर में 22500 पदों पर भर्ती करेगा। हालांकि, अबतक पुलिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी चयन मंडल भर्ती करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि, जल्द ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' गठित किया जाएगा और यही बोर्ड पुलिस भर्तियां करेगा। इससे पुलिस भर्ती में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा।

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि, साल 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों की भर्ती 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' की ओर से 'कर्मचारी चयन मंडल' करेगा। साल 2026 से ये भर्तियां 'पुलिस भर्ती बोर्ड' द्वारा ही की जाएंगी। यही नहीं, हर साल पुलिस के रिक्त 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में तीन वर्षों के दौरान 22500 पदों को भरा जाएगा।

ये भी पढ़ें

चलते-चलते पलक झपकते ही सड़क में धंस गया डंपर, वीडियो कर देगा हैरान
ग्वालियर
Gwalior News

आधुनिक होगा गृह विभाग- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये भी कहा कि, गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मामलों का पूरी तरह समाधान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी पुलिस के 22500 पदों पर होगी भर्ती, हर साल भरे जाएंगे 7500 रिक्त पद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.