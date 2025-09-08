गाड़ी चलाते समय सावधान ! 8 से 22 सितंबर तक होगी सबकी चेकिंग

इस अभियान का उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। आदेश में कहा गया है कि बढ़ते सड़क हादसों और इनमें से हो रही मौतों को देखते हुए यह कार्रवाई बेहद जरूरी है। हर जिले में पुलिस अधिकारी और यातायात पुलिस मिलकर अभियान को सफल बनाएंगे। हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा।