Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों पर FIR

MP Politics: बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 16, 2025

MP Politics FIR Filed Against Jitu Patwari

MP Politics FIR Filed Against Jitu Patwari: कुछ नेताओं और किसानोे के साथ शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी से बात करते केंद्रीय मंत्री, इनसेट- सोयाबीन की बोरी लेकर जाते काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष.

MP Politics: राजधानी भोपाल में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जीतू पटवारीन के बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर टीटी नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

ये है मामला


बता दें कि बुधवार दोपहर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर पहुंच गए। यहां फसलों के दाम सही नहीं मिलने को लेकर उन्होंने और किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया।

किसानों के साथ जीतू पटवारी भी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर शिवराज के घर पहुंचे। जब पटवारी और किसानों को शिवराज के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया तो, प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के बाहर सड़क पर ही गेहूं की बोरी उलट दी और वहीं पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हल्की झड़प की स्थिति बन गई। झड़प के दौरान गेहूं सड़क पर फैलने लगा।

दरअसल किसान कांग्रेस केप्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ करीब डेढ़ दर्जन किसान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की और भावांतर योजना, प्याज, धान सहित तमाम फसलों के सही दाम न मिलने को लेकर चर्चा की।

पीसीसी दफ्तर में चर्चा के बाद पैदल मोर्चा

चर्चा के बाद जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भावांतर योजना के जरिए पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ठगा था। अब एक बार फिर मध्यप्रदेश की सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे किसानों की समस्याओं को लेकर तत्काल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने उनके बंगले पर जाएंगे।

रेड क्रॉस चौराहे पर की रोकने की कोशिश

जीतू पटवारी, किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शिवराज सिंह चौहान के बंगले की ओर रवाना हो गए। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने रेड क्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। पुलिस ने कई बार सड़कों पर वाहन खड़े कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू पटवारी आगे बढ़ते रहे। करीब पांच बार पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे शिवराज के घर तक पहुंच गए।

शिवराज ने जीतू समेत पांच नेताओं को घर में बुलाकर की चर्चा

जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच तो शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी सहित पांच नेताओं को घर के अंदर बुलाया और कुछ देर चर्चा की। इस बीच कंधे पर बोरी रख कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बंगले के अंदर जाने की कोशिश की। तभी पुलिस के रोकने पर झड़प हुई और अनाज की बोरियां फट गईं, जिससे सड़क पर दूर-दूर तक गेहूं बिखर गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शिवराज के घर के सामने ही सड़क पर बैठकर ही जमकर नारेबाजी भी की।

टीटी नगर पुलिस ने की है कार्रवाई

इस मामले में अब टीटी नगर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जीतू पटवारी समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

ये भी पढ़ें

एमपी के जंगलों की सेहत की कहानी, वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की जुबानी, ‘चीता प्रोजेक्ट दिल के सबसे करीब’
Patrika Special News
Wildlife ke Asli hero episode 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों पर FIR

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

AIIMS Bhopal
भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में बड़ा घोटाला, 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, ये है मामला

Madhya Pradesh Police Headquarter
भोपाल

80 तोला सोने से होगा महालक्ष्मी का श्रृंगार, दुबई से आएगा स्वर्ण मुकुट

Diwali 2025
भोपाल

DA Hike: महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी से पेंशनर्स नाखुश, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप

DA Hike In MP
भोपाल

MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.