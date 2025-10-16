शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों पर FIR

MP Politics FIR Filed Against Jitu Patwari: कुछ नेताओं और किसानोे के साथ शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी से बात करते केंद्रीय मंत्री, इनसेट- सोयाबीन की बोरी लेकर जाते काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष.
MP Politics: राजधानी भोपाल में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जीतू पटवारीन के बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर टीटी नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
बता दें कि बुधवार दोपहर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर पहुंच गए। यहां फसलों के दाम सही नहीं मिलने को लेकर उन्होंने और किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया।
किसानों के साथ जीतू पटवारी भी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर शिवराज के घर पहुंचे। जब पटवारी और किसानों को शिवराज के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया तो, प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के बाहर सड़क पर ही गेहूं की बोरी उलट दी और वहीं पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हल्की झड़प की स्थिति बन गई। झड़प के दौरान गेहूं सड़क पर फैलने लगा।
दरअसल किसान कांग्रेस केप्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ करीब डेढ़ दर्जन किसान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की और भावांतर योजना, प्याज, धान सहित तमाम फसलों के सही दाम न मिलने को लेकर चर्चा की।
चर्चा के बाद जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भावांतर योजना के जरिए पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ठगा था। अब एक बार फिर मध्यप्रदेश की सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे किसानों की समस्याओं को लेकर तत्काल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने उनके बंगले पर जाएंगे।
जीतू पटवारी, किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शिवराज सिंह चौहान के बंगले की ओर रवाना हो गए। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने रेड क्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। पुलिस ने कई बार सड़कों पर वाहन खड़े कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू पटवारी आगे बढ़ते रहे। करीब पांच बार पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे शिवराज के घर तक पहुंच गए।
जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच तो शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी सहित पांच नेताओं को घर के अंदर बुलाया और कुछ देर चर्चा की। इस बीच कंधे पर बोरी रख कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बंगले के अंदर जाने की कोशिश की। तभी पुलिस के रोकने पर झड़प हुई और अनाज की बोरियां फट गईं, जिससे सड़क पर दूर-दूर तक गेहूं बिखर गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शिवराज के घर के सामने ही सड़क पर बैठकर ही जमकर नारेबाजी भी की।
इस मामले में अब टीटी नगर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जीतू पटवारी समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
