MP PSC 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, लास्ट डेट से Exam Schedule तक जारी

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MP PSC) ने कम्प्यूटर साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती (Assistant Professor Recruitment) निकाली है। इसके लिए 31 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने इस विषय में 87 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की है। ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी।