MP PSC 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, लास्ट डेट से Exam Schedule तक जारी

MP PSC 2026 Assistant Professor Recruitment: मध्य प्रदेश लोग सेवा आयोग ने निकाली भर्ती, जानें कब कर सकेंगे आवेदन, कब होगी परीक्षा?

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 16, 2025

MPPSC

MP PSC 2026: अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो ये खबर आपको खुश कर देगी। एमपीपीएससी ने भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इन पदों पर होगी भर्ती

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MP PSC) ने कम्प्यूटर साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती (Assistant Professor Recruitment) निकाली है। इसके लिए 31 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने इस विषय में 87 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की है। ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी।

जानें कब होगी परीक्षा

इन 87 पदों पर भर्ती ()के लिए परीक्षा की तारीख भी निर्धारित की गई है। 4 जनवरी 2026 को ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें की इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की यह दूसरी अधिसूचना है। इससे पहले संस्कृत विषय की परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है।

