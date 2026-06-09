एमपी में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी की आपत्ति, कांग्रेस की बढ़ी चिंता

बता दें कि मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। संख्या गणित के हिसाब से तो तीसरी सीट कांग्रेस की नजर आ रही है लेकिन भाजपा ने तीसरी सीट पर महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट पर अब कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन और भाजपा के महेश केवट के बीच मुकाबला होगा। भाजपा पार्टी के पास अभी तीसरे उम्मीदवार के लिए 48 वोट हैं और तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को जिताने के लिए भाजपा को 10 विधायकों के वोटों की जरुरत है, ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने सभी विधायकों को परिवार सहित कर्नाटक भेज रही है जहां वो 17 जून तक रिसॉर्ट में रहेंगे और फिर 18 जून को आकर सीधे राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वोटिंग करेंगे।