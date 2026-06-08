राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, विधायक ने भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन

Congress MLA Supports BJP:मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा का तीसरा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस खेमे में धड़कने तेज हो गई है। कांग्रेस सोमवार सुबह से ही अपने सभी विधायकों की घेराबंदी में लग है। अब खबर सामने आ रही है कि एक कांग्रेस विधायक ने राज्यसभा चुनाव (MP Rajya Sabha elections) से पहले ही भाजपा के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट को समर्थन दें का वादा कर दिया है। विधायक के इस निर्णय की घोषणा खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने की। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी जहां सीएम और उनके बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है।