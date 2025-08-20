एमपी में ‘अति भारी बारिश’ का तांडव, 13 जिलों में जोरदार बरसात की चेतावनी

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि इस समय मानसून ट्रफ प्रदेश (MP Weather) के निचले हिस्से में चली गई है। साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट पर एक लो प्रेशर एरिया है. इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात पूर्वोत्तर अरब सागर और गुजरात के ऊपर है। इसके कारण नमी आ रही है। इसके चलते पश्चिम मप्र में बारिश की गतिविधियां रह सकती है। भोपाल में अभी मौसम ऐसे ही रहेगा। नमी के कारण लोकल सिस्टम एक्टिव होकर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। दिन में हीटिंग के बाद दोपहर बाद और शाम को बारिश हो रही है। (heavy rain)