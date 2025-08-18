5 महीने से तैयार एमपी की इस रेल लाइन में नहीं चली एक भी ट्रेन, अब 2026 तक करना होगा इंतजार

इसके अलावा कुरावर के आसपास पटरियां बिछाने का काम चल रहा है। अधिकतर ब्रिज, पुल और छोटी पुलियाएं पुलिया अधूरी है। खिलचीपुर, निशातपुरा और झरखेड़ा तक हो चुका है सीआरएस निरीक्षण-मप्र की सीमा में तीन अलग-अलग जगह इसी प्रोजेक्ट में ट्रैक तैयार हुए हैं। 22 किमी ट्रैक खिलचीपुर-नयागांव घाटोली का तैयार हुआ है, जिसका निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त मार्च-2025 में कर चुके हैं। वहीं, संत हिरदाराम नगर से निशातपुरा और झरखेड़ा तक के ट्रैक का भी निरीक्षण हो चुका है। इसमें रेल संरक्षा आयुक्त मुंबई मनोज अरोरा 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की ओके रिपोर्ट दे चुके हैं, खिलचीपुर वाले हिस्से में राजस्थान की ओर से आने वाली ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हुई हैं।