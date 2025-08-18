रिसोर्ट में विदेशी महिलाओं के साथ रंगरेलिया मना रहा था शख्स, अचानक आ धमकी पुलिस..

MP News-निवाड़ी जिले में स्थित धार्मिक शहर ओरछा के होटल में विदेशी महिलाओं के साथ रुकने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। वह अपनी पहचान छुपाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए होटल में ठहरना चाहता था। पुलिस को उसके पास से अलग-अलग नाम के तीन आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से दो फर्जी हैं। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक व दो कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया है।
ओरछा पुलिस होटल-लॉज में पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेज के सहारे रुकने वालों पर नजर रखे हुए है। इसके लिए लगातार जांच भी की जा रही है। 15 अगस्त को होटल ओसीआर (ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट) में विदेशी महिलाओं के साथ सचिन गुप्ता नाम का युवक रुकने आया। उससे जब पूछताछ की गई तो वह सकपका गया। उसने पहले तो पता ग्रेटर नोयडा बताया, लेकिन जब पूरा पता पूछा तो वह कुछ नहीं बता सका।
होटल ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट में इस युवक के साथ दो विदेशी महिलाएं थी। एक विदेशी महिला की बिना जानकारी के होटल से जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने होटल मालिक बाबूलाल जैन से पूछताछ की। उन्होंने अनभिज्ञता जताई। वहीं इस विदेशी महिला की होटल में एंट्री के संबंध में रजिस्टर चेक किया तो उसमें एंट्री नहीं थी। साथ ही विदेशी महिला का सी फॉर्म भी नहीं भरा था। जिससे मामला संदिग्ध हो गया।
थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा ने बताया कि युवक से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच बता दिया। उसका असली नाम प्रतीक झा है और वह सेक्टर नंबर 4 प्लाट नंबर 7 द्वारका सेक्टर नंबर 6 दिल्ली का निवासी है। उसने ही रुद्र प्रताप सिंह एवं सचिन गुप्ता के आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए हैं। मोबाइल से बुकिंग एप के माध्यम से अपनी मूल पहचान छिपाकर सचिन गुप्ता के नाम से होटलों में ऑनलाइन बुकिंग कराता है।
उन्होंने बताया कि होटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वह केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम का पालन करें। ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ (आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) की वैधता का परीक्षण करें। उन्होंने बताया कि ऐसे में किसी भी संदिग्ध आईडी की सूचना पुलिस को दें। जिससे तत्काल कार्रवाई हो सके।
होटल में ऑनलाइन बुकिंग या ठहरने के लिए फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। पुलिस ने प्रतीक झा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अन्य लोगों के नाम के आधार कार्ड का उपयोग कर धोखाधडी की है। इसके चलते धारा 318(4), 336(3), 340(2) का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इसके साथ ही होटल मालिक बाबूलाल जैन, एमडी वरुण जैन एवं रिसेप्शनिस्ट सूरज चढ़ार के खिलाफ धारा 7/14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत जांच शुरु कर दी थी। होटल से एक हार्ड डिस्क 2 टीबी क्षमता, एक लाल रंग का रजिस्टर भी जब्त किया है।
थाने लाकर उसकी तलाशी ली तो पेंट की जेब से 3 आधार कार्ड (Fake Aadhar Cards) मिले। इन सभी में फोटो तो उसके ही थे, लेकिन नाम अलग-अलग थे। प्रतीक झा, रुद्र प्रताप सिहं व सचिन गुप्ता के नाम के आधार कार्ड थे। उसके मोबाइल की जांच करने पर उसमें सीबीएससी बोर्ड की प्रतीक झा पिता प्रफुल्ल कुमार झा के नाम से कक्षा 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी मिली।