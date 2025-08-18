रिसोर्ट में विदेशी महिलाओं के साथ रंगरेलिया मना रहा था शख्स, अचानक आ धमकी पुलिस..

होटल में ऑनलाइन बुकिंग या ठहरने के लिए फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। पुलिस ने प्रतीक झा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अन्य लोगों के नाम के आधार कार्ड का उपयोग कर धोखाधडी की है। इसके चलते धारा 318(4), 336(3), 340(2) का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इसके साथ ही होटल मालिक बाबूलाल जैन, एमडी वरुण जैन एवं रिसेप्शनिस्ट सूरज चढ़ार के खिलाफ धारा 7/14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत जांच शुरु कर दी थी। होटल से एक हार्ड डिस्क 2 टीबी क्षमता, एक लाल रंग का रजिस्टर भी जब्त किया है।