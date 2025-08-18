Patrika LogoSwitch to English

हरदा

अब गायों को भी मिलेगी इंसानों जैसी सुविधा, MP में खुला देश का पहला ‘गौ मेटरनिटी वार्ड’

MP News- मध्य प्रदेश में गायों के लिए पहली बार इंसानों जैसी डिलीवरी सुविधा शुरू हुई है। यहां गर्भवती गायों को अस्पताल जैसी देखभाल मिलेगी और बछड़ों को जन्म के बाद विशेष सुरक्षा मिलेगी।

हरदा

Akash Dewani

Aug 18, 2025

country first cow maternity ward opened harda mp news
country first cow maternity ward opened harda (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News-मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दयोदय गौशाला ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सबकों चौंका दिया। यहां गर्भवती गायों के लिए इंसानों जैसा 'मेटरनिटी वार्ड' (Cow Maternity Ward) तैयार किया गया है। हरदा में शुरू हुआ यह प्रयोग पूरे देश में पहली बार हुआ है। जहां अब तक केवल इंसानी अस्पतालों में प्रसव सुविधाएं थी, वहीँ अब गायों को भी यह हक मिला है। इस खास वार्ड में डॉक्टर और गौसेवकों चौबीस घंटे मौजूद रहेंगे। प्रसव के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सकेगा और गायों की जान बच सकेगी। इस वार्ड का उद्घाटन कांग्रेस विधायक राम किशोर डोंगने ने किया।

गायों की मौत की समस्या का हल

कई बार प्रसव के समय जटिलता बढ़ने से गायें दम तोड़ देती थी। यह पहल ऐसे मामलों पर रोक लगाएगी और गायों की मौत दर कम करने में मदद करेगी। गर्भवती गायों के साथ-साथ नवजात बछड़ों की देखभाल भी यहां प्राथमिकता होगी। शुरूआती दिनों में उन्हें बेहतर पोषण और चिकित्सीय निगरानी की जाएगी।

गांव और शहर दोनों में उत्साह

हरदा में नई सुविधा को देखने के बाद ग्रामीण और शहरी लोग उत्साहित हैं। लोग इसे गायों की सेवा और संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। यह व्यवस्था सिर्फ हरदा (Harda) तक सीमित नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य जिले और राज्य भी इस मॉडल को अपनाकर गायों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।

Published on:

18 Aug 2025 10:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / अब गायों को भी मिलेगी इंसानों जैसी सुविधा, MP में खुला देश का पहला ‘गौ मेटरनिटी वार्ड’

