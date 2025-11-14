एमपी में ठंड का टॉर्चर, अगले 12 घंटों में 17 जिलों में शीत लहर की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में नवंबर में ही ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सर्दी ने दस्तक देने के साथ ही नवंबर के महीने में ठंड के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पूरा प्रदेश ठंड से कंपकंपा रहा है। शीतलहर (cold wave) के प्रकोप से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें भी प्रदेश के 17 जिलों में शीत लहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आने वाले बर्फीली हवाओं का असर ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है।