भोपाल

एमपी में ठंड का टॉर्चर, अगले 12 घंटों में 17 जिलों में शीत लहर की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में नवंबर में ही सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, शीत लहर से कंपकंपाए लोग...।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Nov 14, 2025

thand

Cold wave warning issued for 17 districts in the next 12 hours

mp weather: मध्यप्रदेश में नवंबर में ही ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सर्दी ने दस्तक देने के साथ ही नवंबर के महीने में ठंड के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पूरा प्रदेश ठंड से कंपकंपा रहा है। शीतलहर (cold wave) के प्रकोप से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें भी प्रदेश के 17 जिलों में शीत लहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आने वाले बर्फीली हवाओं का असर ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है।

इन जिलों में शीत लहर की चेतावनी

शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें 17 जिलों भोपाल, राजगढ़, इंदौर, सीहोर, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में ठंड जोरों पर रहेगी।

बीते 24 घंटे में ऐसा रहा मौसम

वहीं अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नौगांव और शिवपुरी जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा और इंदौर जिले में तीव्र शीत लहर का प्रभाव रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल (कल्याणपुर) में 7.2 डिग्री, शिवपुरी में 8.0 डिग्री, राजगढ़/इंदौर/नौगांव (छतरपुर) में 8.2 डिग्री, उमरिया/ शाजापुर में 8.6 डिग्री और रीवा में 8.8 डिग्री दर्ज किया गया।

Published on:

14 Nov 2025 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ठंड का टॉर्चर, अगले 12 घंटों में 17 जिलों में शीत लहर की चेतावनी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

