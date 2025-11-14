भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

bjp leader passed away
BJP Senior Leader Passed Away: मध्यप्रदेश के नीमच में भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई और नीमच जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं सरस्वती शिशु मंदिर नीमच के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता संपत लाल पटवा का 90 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण संपत लाल पटवा का गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था।
स्वर्गीय संपत लाल पटवारी काफी समय तक राजनीती में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत किया और बीते कुछ दशकों से स्थानीय अखबार का संचालन कर रहे थे। संपत लाल पटवा के निधन से अंचल में शोक की लहर है। उन्हें 'काका साहब' के नाम से भी पुकारा जाता था। संपत लाल पटवा की अंतिम यात्रा कल 15 नवंबर को सुबह 11 बजे तिलक मार्ग स्थित निवास से निकलेगी।
बता दें कि संपत लाल पटवा मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. सुंदर लाल पटवा के भाई थे। सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे (20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक और 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक)। सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को चुनाव हराने वाले पहले नेता थे उन्होंने साल 1999 में छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लोकसभा चुनाव हराया था। सुंदरलाल पटवा को 2017 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
