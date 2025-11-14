भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

बता दें कि संपत लाल पटवा मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. सुंदर लाल पटवा के भाई थे। सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे (20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक और 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक)। सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को चुनाव हराने वाले पहले नेता थे उन्होंने साल 1999 में छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लोकसभा चुनाव हराया था। सुंदरलाल पटवा को 2017 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।