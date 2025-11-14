Patrika LogoSwitch to English

नीमच

भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

BJP Senior Leader Passed Away: अस्वस्थ्य होने के कारण गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था इलाज, 90 वर्ष की आयु में निधन...।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Nov 14, 2025

bjp leader passed away

bjp leader passed away

BJP Senior Leader Passed Away: मध्यप्रदेश के नीमच में भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई और नीमच जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं सरस्वती शिशु मंदिर नीमच के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता संपत लाल पटवा का 90 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण संपत लाल पटवा का गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था।

सीनियर लीडर संपत लाल पटवा का निधन

स्वर्गीय संपत लाल पटवारी काफी समय तक राजनीती में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत किया और बीते कुछ दशकों से स्थानीय अखबार का संचालन कर रहे थे। संपत लाल पटवा के निधन से अंचल में शोक की लहर है। उन्हें 'काका साहब' के नाम से भी पुकारा जाता था। संपत लाल पटवा की अंतिम यात्रा कल 15 नवंबर को सुबह 11 बजे तिलक मार्ग स्थित निवास से निकलेगी।

पूर्व सीएम स्व. सुंदरलाल पटवा के भाई थे संपत लाल

बता दें कि संपत लाल पटवा मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. सुंदर लाल पटवा के भाई थे। सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे (20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक और 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक)। सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को चुनाव हराने वाले पहले नेता थे उन्होंने साल 1999 में छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लोकसभा चुनाव हराया था। सुंदरलाल पटवा को 2017 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

एमपी में लाखों लोगों की पेंशन का भुगतान शासन ने किया होल्ड
भोपाल
pension

Published on:

14 Nov 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

