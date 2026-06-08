8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मानसून से पहले एमपी में कोटे से 65% ज्यादा बारिश, आज भी आधे राज्य में आंधी-बारिश का अलर्ट

MP Weather : एमपी में प्री-मानसूनी एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि, जून महीने में कोटे की 65 फीसदी बारिश हो चुकी है। पूरे राज्य में अबतक औसत आधा इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है, जबकि इस महीने में औसत 8.3 मिमी बारिश होती है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 08, 2026

MP Weather

आधे राज्य में आंधी-बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Thunderstorms And Rain Alert : वैसे तो मध्य प्रदेश में अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन प्री-मानसूनी एक्टिविटी ही इतनी स्ट्रांग है कि, जून महीने में कोटे की 65 फीसदी बारिश हो चुकी है। पूरे राज्य की बात करें तो अबतक औसत आधा इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है, जबकि इस महीने अब तक एवरेज 8.3 मिमी बारिश ही होती है। वहीं, भोपाल के साथ-साथ आगर-मालवा और शाजापुर में 2 इंच पानी गिर चुका है तो वहीं नीमच में सबसे अधिक ढाई इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।

प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं, जिसके चलते जून महीने के लिए निर्धारित औसत बारिश का 65 फीसदी से अधिक कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 से 18 जून के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकता है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि, कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर मौजूदा मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो मध्य प्रदेश में मानसून तय समय के आसपास यानी 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। मानसून की दस्तक के साथ प्रदेशभर में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना भी है।

तापमान में आई गिरावट

वहीं, राजधानी भोपाल समेंत प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश के कारण कई इलाकों का मौसम सुहावना हो गया है और कई क्षेत्रों में दिन के तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

नीमच जिले में 2.5 इंच बारिश

अबतक प्रदेशभर में सबसे अधिक नीमच जिले में करीब 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं, कई अन्य जिलों में भी एक इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगातार सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेशभर में प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी तथा पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के असर के चलते प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। यही कारण है कि, मानसून आने से पहले ही कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है।

भोपाल में 15 जून तक तेज गर्मी

राजधानी में जून महीने में तेज गर्मी और बारिश दोनों का ही ट्रेंड है। पिछले 10 साल में 15 जून से पहले तेज गर्मी का असर दिखा है। 3 साल तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं, रात का तापमान 17.4 डिग्री तक आ गया। साल 2020 में सबसे ज्यादा 16 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वहीं, 2024 में पूरे महीने 10.9 इंच पानी गिरा था। ये 10 साल में दूसरी बार था जब शहर में इतनी बारिश हुई। उस समय 24 घंटे में ही करीब 5 इंच बारिश हुई थी।

‘सुबह 4 बजे कहीं भी ठेला लगाओ, पोहा बेचकर निकल जाओ, निगम वाले सोकर ही नहीं उठते’ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अजीब सलाह

ये भी पढ़ें
Kailash Vijayvargiya peculiar advice

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून से पहले एमपी में कोटे से 65% ज्यादा बारिश, आज भी आधे राज्य में आंधी-बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking- कांग्रेस में टूट का खतरा, एमपी के विधायकों की बाड़ाबंदी के लिए दिल्ली रवाना हुए दो नेता

Two leaders left for Delhi to arrange for the corraling of Congress MLAs
भोपाल

पानी में मिले ई-कोलाई बैक्टीरिया, NGT दिल्ली ने भोपाल के अधिकारियों को किया तलब तो खुली पोल

NGT Delhi Principal Bench
भोपाल

MP के 59 फीसदी घरों में स्मार्ट मीटर के बाद भी बिजली चोरी, कटौती से परेशान लाखों उपभोक्ता

MP Smart Meter Controversy
भोपाल

ट्विशा केस: साइकेट्रिस्ट ने खोले सारे राज, ट्विशा के मानसिक इलाज की बताई हकीकत

Twisha Sharma Death Case
भोपाल

विधायकों को बेंगलुरू या हैदराबाद शिफ्ट करेगी कांग्रेस, 18 जून को मतदान के लिए सीधे MP विधानसभा लाएंगे

Congress to shift MP MLAs to another state
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.