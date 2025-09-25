Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 48 घंटे ‘भारी बारिश’, जाते-जाते तरबतर करेगा मानसून

mp weather: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक-दो दिन यानी 26 और 27 सितंबर में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश (Heavy Rain) हो सकती है।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 25, 2025

heavy rain
heavy rain

mp news: मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई और आने वाले दो-तीन दिनों में मानसून प्रदेश के करीब दर्जन भर जिलों से विदा हो जाएगा। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बन रहे नए सिस्टम और लोकल सिस्टम एक्टिव होने की वजह से अगले दो दिन यानी 26-27 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को मंडला-रीवा में अच्छी बारिश हुई है वहीं जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, सीधी, सतना, उमरिया और बालाघाट में हल्की बारिश दर्ज की गई।

अगले 10 घंटों में इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने गुरूवार को अगले 24 घंटे (शुक्रवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें मंडला और बालाघाट जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है तो वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

25-26 सितंबर को बन रहा नया सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक भले ही प्रदेश के कुछ जिलों से मानसून वापस लौट गया है लेकिन प्रदेश के दक्षिण, पूर्वी हिस्से के साथ मध्यक्षेत्र के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले हफ्ते या उसके बाद ही होने की संभावना है। इसका कारण एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्व मध्य और संलग्न उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर मध्य क्षोभमंडल स्तर में अवस्थित है। इसके प्रभाव में अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर और संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास उत्तर-पश्चिम और संलग्न पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी एवं संलग्न दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊँचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटे ‘भारी बारिश’, जाते-जाते तरबतर करेगा मानसून

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.