अगले 48 घंटे ‘भारी बारिश’, जाते-जाते तरबतर करेगा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक भले ही प्रदेश के कुछ जिलों से मानसून वापस लौट गया है लेकिन प्रदेश के दक्षिण, पूर्वी हिस्से के साथ मध्यक्षेत्र के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले हफ्ते या उसके बाद ही होने की संभावना है। इसका कारण एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्व मध्य और संलग्न उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर मध्य क्षोभमंडल स्तर में अवस्थित है। इसके प्रभाव में अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर और संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास उत्तर-पश्चिम और संलग्न पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी एवं संलग्न दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊँचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।