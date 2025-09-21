आज भी झमाझम बारिश का अलर्ट, विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, होगी ताबड़तोड़ बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में इन दिनों लगातार रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 25 जिलों में झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश के चलते राजधानी में जलस्रोत लबालब हो गए है। इस सीजन में पहली बार कोलार डेम के दो गेट दोपहर 1 बजे खोले गए। दूसरी ओर भदभदा और बड़ा तालाब के गेट भी दोपहर में खोले गए, जो देर रात्रि तक खुले रहे। मौसम की रंगत इन दिनों बदली हुई है। धूप, बादल के साथ-साथ शहर में बारिश का दौर भी चल रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।