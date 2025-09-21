आज भी झमाझम बारिश का अलर्ट, विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, होगी ताबड़तोड़ बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में इन दिनों लगातार रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 25 जिलों में झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश के चलते राजधानी में जलस्रोत लबालब हो गए है। इस सीजन में पहली बार कोलार डेम के दो गेट दोपहर 1 बजे खोले गए। दूसरी ओर भदभदा और बड़ा तालाब के गेट भी दोपहर में खोले गए, जो देर रात्रि तक खुले रहे। मौसम की रंगत इन दिनों बदली हुई है। धूप, बादल के साथ-साथ शहर में बारिश का दौर भी चल रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।
मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। अभी एक उत्तर दक्षिण ट्रफ उत्तर पूर्व उत्तर और बिहार पर बने ऊपरी हवा के चक्रवात से मप्र होते हुए पश्चिम विदर्भ तक जा रही है। इसी प्रकार अंडमान म्यांमार तट पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात भी है। 25 सितंबर के आसपास उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दाब बनने की संभावना है। इसके चलते अभी इस माह रूक-रूककर बारिश(Heavy Rain) की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
शनिवार को भी भोपाल में सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर में अचानक बादल छा गए और शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। रूक-रूककर बारिश का क्रम अलग-अलग हिस्सो में रात्रि तक जारी रहा। इस दौरान अरेरा हिल्स में लगभग 4 मिमी जबकि बैरागढ़ में 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के कारण शनिवार शाम को पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर वीआइपी रोड तक करीब 2 किमी लंबा जाम लग गया। यहां गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लगी रही।