एमपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी, बैतूल-बुरहानपुर में ‘अतिभारी’ बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के बीचों-बीच से एक टर्फ गुजर रही है। साथ ही, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी असर है। इसी कारण प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश(Heavy rain) हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बैतूल और बुरहानपुर में साढ़े 8 इंच तक बारिश हो सकती है।