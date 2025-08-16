Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी, बैतूल-बुरहानपुर में ‘अतिभारी’ बारिश

Mp Weather: मौसम विभाग ने शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बैतूल और बुरहानपुर में साढ़े 8 इंच तक बारिश हो सकती है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 16, 2025

Mp weather Heavy rain
Mp weather Heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के बीचों-बीच से एक टर्फ गुजर रही है। साथ ही, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी असर है। इसी कारण प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश(Heavy rain) हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बैतूल और बुरहानपुर में साढ़े 8 इंच तक बारिश हो सकती है।

आज 15 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर जिले में अति भारी बारिश(Heavy rain) हो सकती है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच पानी गिरने का अनुमान है।

17 अगस्त को इन जिलों में झमाझम

मौसम विभाग(Mp Weather) के मुताबिक, 17 अगस्त को एमपी के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंडवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के बाकि बचे जिलों में गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

18 अगस्त को स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव

मौसम विभाग के अनुसार, 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी या भारी बारिश होगी। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलीराजपुर, धार, इंदौक, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्नास, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिस हो सकती है। बाकि बचे जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

16 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी, बैतूल-बुरहानपुर में 'अतिभारी' बारिश

