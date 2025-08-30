Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 48 घंटे के अंदर 19 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शनिवार को भी झमाझम बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 48 घंटों के अंदर प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 30, 2025

MP Weather Heavy rain
MP Weather Heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शनिवार को भी झमाझम बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए हैं। बड़वानी से 5 किमी दूर स्थित राजघाट गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त को प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 1 सितंबर को भी तेज बारिश का अलर्ट है।

मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं, एक अन्य ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है। मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि मानसून ट्रफ शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर बना रहा। बारिश का सिस्टम अगले दो-तीन दिन तक एक्टिव रहेगा।

भारी बारिश के चलते बढ़ा हादसों का खतरा

तवा डैम के गेट खुले

heavy rain alert Tawa Dam 3 gates opened narmadapuram

31 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अगस्त को एमपी के देवास, खंडवा, सीहोर, हरदा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, गुना, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, श्योपुर और मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।

1 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 सितंबर को एमपी के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, छतरपुर, पन्ना, सतना और मैहर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।

Published on:

30 Aug 2025 02:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटे के अंदर 19 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

