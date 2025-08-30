अगले 48 घंटे के अंदर 19 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शनिवार को भी झमाझम बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए हैं। बड़वानी से 5 किमी दूर स्थित राजघाट गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त को प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 1 सितंबर को भी तेज बारिश का अलर्ट है।