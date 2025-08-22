अगले 24 घंटों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’: 18 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार अभी सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मानसून ट्रफ़, सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और संलग्न बांग्लादेश के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय । पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। मौसम विभाग की मानें तो 25 अगस्त के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों एवं उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्र दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।