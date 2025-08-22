अगले 24 घंटों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’: 18 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने वाला है। मानसून (monsoon) के फिर से रफ्तार पकड़ने से कई जिलों में लगातार को कहीं कहीं पर रूक-रूक कर बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला और सिवनी-मालवा समेत कई जिलों में पानी गिरा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 18 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी (warning) जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो मध्यप्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश होगी।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर, मुरैना, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अभी सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मानसून ट्रफ़, सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और संलग्न बांग्लादेश के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय । पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। मौसम विभाग की मानें तो 25 अगस्त के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों एवं उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्र दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।