भोपाल

अगले 12 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में IMD का अलर्ट

MP Weather: जाते-जाते मानसून दिखा रहा असर, अगले 12 घंटों में 5 जिलों भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 24, 2025

mp weather
mp weather

MP Weather: मध्यप्रदेश के कुछ जिलों नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड से मानसून (monsoon) की विदाई आज 24 सितंबर को दर्ज की गई है लेकिन इसके साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सीधी में करीब डेढ़ इंच पानी गिरा है। बैतूल, नर्मदापुरम, रीवा, उमरिया, बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई। भोपाल के कुछ इलाकों में दोपहर को हल्की बूंदाबांदी हुई है। अगले 12 घंटों में प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग (weather department) ने जारी की है।

अगले 12 घंटों में इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटे (गुरूवार की सुबह 8.30 बजे तक के लिए) जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 5 जिलों शहडोल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात व झंझावात का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के आखिरी दिनों में नया सिस्टम एक्टिव होने से कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है ।

25 सितंबर के बाद बन सकता है सिस्टम

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। इसलिए ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम इसी तरह बना रहेगा लेकिन 25 के बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर बन रहा है। इसके कारण दक्षिणी हिस्से से लेकर मध्यक्षेत्र तक इसका थोड़ा असर रह सकता है। इसके चलते तेज बारिश की स्थिति 27-28 के आसपास बन सकती है। इसके साथ ही वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है जिसके अगले 12 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में बने रहने और कम स्पष्ट होने की संभावना है।

Published on:

24 Sept 2025 07:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 12 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में IMD का अलर्ट

