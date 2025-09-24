अगले 12 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में IMD का अलर्ट

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। इसलिए ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम इसी तरह बना रहेगा लेकिन 25 के बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर बन रहा है। इसके कारण दक्षिणी हिस्से से लेकर मध्यक्षेत्र तक इसका थोड़ा असर रह सकता है। इसके चलते तेज बारिश की स्थिति 27-28 के आसपास बन सकती है। इसके साथ ही वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है जिसके अगले 12 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में बने रहने और कम स्पष्ट होने की संभावना है।