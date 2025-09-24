Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

सनसनीखेज…कब्रें खोदकर लाशों के साथ ये काम करता था दो बीवियों का हत्यारा..

Sensational: अमावस्या की रात कब्रिस्तान में कब्रें खोदकर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में किया चौंका देने वाला खुलासा...।

खंडवा

Shailendra Sharma

Sep 24, 2025

khandwa
Sensational murderer of two wives dig up graves and tamper with bodies

Sensational: मध्यप्रदेश के खंडवा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बड़ा कब्रिस्तान में अमावस्या की रात कब्रें खोदकर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने पूछताछ में चौंका देने वाला खुलासा किया है। आरोपी तंत्र क्रिया कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसे लाश के बालों की जरूरत होती थी इसलिए वो कब्रिस्तान में दफन लाशों को खोदकर उनके बाल काटता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तीन कब्रों को खोदकर शवों के साथ छेड़छाड़ करने की बात कबूल की है।

सीसीटीवी फुटेज से पकड़ाया आरोपी

खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान में बीते 21 सितंबर रविवार को दो कब्रें खुली मिली थीं। इनमें से एक महिला की कब्र थी। परिजनों ने बताया कि शव के साथ छेड़छाड़ हुई है। शव के पैर वाले हिस्से से कपड़े हटे हुए थे। इससे पहले 19 मई को भी बड़ा कब्रिस्तान और सिहाड़ा कब्रिस्तान में छह कब्रों के साथ इसी तरह की घटना हुई थी। धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने वाले इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और आरोपी को पकड़ने के लिए कब्रिस्तान में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन्हीं सीसीटीव में आरोपी नजर आया जिसकी पहचान अय्यूब खान निवासी मुंदवाड़ा गांव के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी की पहचान होने के बाद उसकी तलाश की और मंगलवार देर रात उसे हरसूद से गिरफ्तार कर लिया।

तंत्र क्रिया से बढ़ाना चाहता था शक्ति

पुलिस ने आरोपी अय्यूब को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने चौंका देने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि वो तंत्र क्रिया कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था इसके लिए उसे लाशों के बालों की आवश्यकता थी इसलिए वो कब्रिस्तान की कब्रें खोदता था। वो दिन में कब्रिस्तान में रैकी करता था और ऐसी कब्रें देखता था जो हाल ही में दफनाई गई हैं। इसके बाद रात में उन्हीं कब्रों को खोदकर शवों के बाल काटता था। गांव के लोग उसे उसकी अजीबो गरीब हरकतों के कारण उसे शैतान भी कहते थे। आरोपी के मुताबिक जेल में रहते हुए उसने तंत्र क्रिया सीखी थी। एक कैदी ने उसे समझाया था कि कब्र से लाशों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है। रिहा होने के बाद उसने इसी वजह से कब्रें खोदना शुरू किया।

दो पत्नियों का है हत्यारा

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी अय्यूब अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है। साल 2009 में उसने अपनी पहली पत्नी को जलाकर मार डाला था और इसके बाद साल 2011 में दूसरी पत्नी की डुबोकर हत्या की थी। दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में उसे उम्रकैद हुई थी। 15 मई 2025 को वह इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा हुआ और जेल से छूटने के सिर्फ 4 दिन बाद यानी 19 मई को उसने पहली बार कब्रिस्तान में छेड़छाड़ की। आरोपी ने ये भी बताया है कि वो अमावस्या का दिन कब्रिस्तान में कब्रें खोदने के लिए इसलिए चुनता था ताकि सभी को ये लगे कि ये किसी हिंदू व्यक्ति का काम है।

Published on:

24 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सनसनीखेज…कब्रें खोदकर लाशों के साथ ये काम करता था दो बीवियों का हत्यारा..

