सनसनीखेज…कब्रें खोदकर लाशों के साथ ये काम करता था दो बीवियों का हत्यारा..

पुलिस ने आरोपी अय्यूब को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने चौंका देने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि वो तंत्र क्रिया कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था इसके लिए उसे लाशों के बालों की आवश्यकता थी इसलिए वो कब्रिस्तान की कब्रें खोदता था। वो दिन में कब्रिस्तान में रैकी करता था और ऐसी कब्रें देखता था जो हाल ही में दफनाई गई हैं। इसके बाद रात में उन्हीं कब्रों को खोदकर शवों के बाल काटता था। गांव के लोग उसे उसकी अजीबो गरीब हरकतों के कारण उसे शैतान भी कहते थे। आरोपी के मुताबिक जेल में रहते हुए उसने तंत्र क्रिया सीखी थी। एक कैदी ने उसे समझाया था कि कब्र से लाशों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है। रिहा होने के बाद उसने इसी वजह से कब्रें खोदना शुरू किया।