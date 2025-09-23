पत्नी पर चाकू से 40 वार, पति को नहीं आई खरोंच…चौंका देने वाला खुलासा

पति महेन्द्र के शरीर पर चोट के निशान और खरोंच भी न आने के कारण पुलिस को उस पर शक था। इसके कारण पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि आखिरी बार उसकी बात दोस्त हेमंत से हुई थी। जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और कुछ घंटों में ही पति महेन्द्र की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया है कि पति महेंद्र अय्याश किस्म का है। उसका गैर महिला के साथ अवैध संबंध थे। पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने आदिवासी समाज की सविता उर्फ संतोष बाई से शादी की थी। महेंद्र के अन्य महिला से संबंध के बारे में सविता को पता चल गया था। इस पर ही दोनों के बीच विवाद हो रहे थे। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने महेंद्र को पीटा भी था। इसलिए उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची और दोस्त हेमंत को 50 हजार रूपये में पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी। हेमंत ने अपने दोस्त आर्यन और राजेंद्र यादव के साथ मिलर वारदात को अंजाम दिया था।