खंडवा

पत्नी पर चाकू से 40 वार, पति को नहीं आई खरोंच…चौंका देने वाला खुलासा

mp news: पति ही निकला पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड, 50 हजार रूपये में बदमाशों को दी थी हत्या की सुपारी..।

खंडवा

Shailendra Sharma

Sep 23, 2025

khandwa murder
Husband Gave Contract For Killing His Wife Revealed

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक पत्नी ने पत्नी की रोका-टोकी से परेशान होकर उसकी हत्या की खौफनाक साजिश रची। पति अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर ही उसके जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। पत्नी की हत्या करवाकर खुद को घायल बताने वाले पति की कहानी पुलिस की जांच में झूठी निकली है। आरोपी पति ने ही दोस्तों को 50 हजार रुपए की सुपारी देकर अपनी आंखों के सामने ही पत्नी को मौत के घाट उतरवा था। आरोपियों ने पति की आंखों के सामने पत्नी पर चाकू से 40 वार किए थे।

पति के सामने पत्नी का कत्ल

खंडवा जिले के डिगरिस गांव के पास रविवार की रात सविता पटेल (30 साल) की बेरहमी से चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी की हत्या की सूचना पुलिस को उसके पति महेन्द्र पटेल ने दी थी तब पति महेन्द्र ने बताया था कि पेट में तेज दर्द होने पर वह पत्नी के साथ खंडवा अस्पताल दिखाने जा रहा था। गांव के पास बाइक अड़ाकर तीन शराब पी रहे थे। हटने के लिए कहा तो तीनों उसके साथ मारपीट की और पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसकी इस कहानी पुलिस को शुरूआत से ही हजम नहीं हो रही थी। यह इसलिए की महेंद्र के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, न ही किसी तरह का संघर्ष हुआ था जिससे उसे खरोंच भी आई हो।

50 हजार रूपये में पत्नी की हत्या की सुपारी दी

पति महेन्द्र के शरीर पर चोट के निशान और खरोंच भी न आने के कारण पुलिस को उस पर शक था। इसके कारण पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि आखिरी बार उसकी बात दोस्त हेमंत से हुई थी। जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और कुछ घंटों में ही पति महेन्द्र की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया है कि पति महेंद्र अय्याश किस्म का है। उसका गैर महिला के साथ अवैध संबंध थे। पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने आदिवासी समाज की सविता उर्फ संतोष बाई से शादी की थी। महेंद्र के अन्य महिला से संबंध के बारे में सविता को पता चल गया था। इस पर ही दोनों के बीच विवाद हो रहे थे। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने महेंद्र को पीटा भी था। इसलिए उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची और दोस्त हेमंत को 50 हजार रूपये में पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी। हेमंत ने अपने दोस्त आर्यन और राजेंद्र यादव के साथ मिलर वारदात को अंजाम दिया था।

23 Sept 2025 06:03 pm

