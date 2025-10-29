अगले 48 घंटे में ‘मोंथा’ दिखाएगा रौद्र रूप, भारी बारिश की चेतावनी, IMD Alert जारी

चक्रवात 'मोंथा' फिलहाल अरब सागर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में सक्रिय है, जो धीरे-धीरे गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। इससे अरब सागर में तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके चलते एमपी के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में नमी और बारिश दोनों की तीव्रता बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर मोंथा का रुख पूर्व की ओर मुड़ा, तो आने वाले 48 घंटें एमपी पर भारी पड़ सकते हैं। इस दौरान इंदौर, उज्जैन, भोपाल और सागर संभाग भी भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं।