समाज में घटती संवेदनाओं को जगाने के लिए पत्रिका जैसे सेतु की जरूरतः मेघवाल

MP news: मेघवाल ने कहा कि पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिशजी ने वर्ष 1956 में मात्र 500 रुपए से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। जब देश में इमरजेंसी लगी, तब वे गांव-गांव जाकर लोगों के बीच संवाद स्थापित करने लगे। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुलाबजी चुनाव के समय जागो जनमत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज टटोलते हैं। उन्होंने कहा कि कुलिशजी ने आओ गांव चलें अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें पत्रिका गांवों के विकास का सेतु बना। इसी तरह चुनाव के दौरान पत्रिका ने जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उम्मीदवारों के घोषणापत्र बनवाने का कार्य किया। मेघवाल ने कहा कि पत्रिका आज भी समाज में जागरूकता और संवेदना का सेतु बनकर अपनी भूमिका निभा रहा है।