Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

समाज में घटती संवेदनाओं को जगाने के लिए पत्रिका जैसे सेतु की जरूरतः मेघवाल

पत्रिका की-नोटः मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संबोधन, पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की सराहना

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 29, 2025

MP news patrika keynote

MP news patrika keynote: लोकतंत्र और मीडिया विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल।

Patrika Keynote 2025 in Bhopal: समाज में आजकल संवेदनाएं कम हो रही हैं, ऐसे में इन्हें जगाने और समाज को सही दिशा देने के लिए पत्रिका जैसे सेतु की आवश्यकता है। हमारे पास बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सॉल तो हैं, लेकिन समय के साथ इन पर एश जम जाती है, जो केवल गुलाब कोठारी जैसे विचारकों को सुनने से ही हटती है। इसके बाद ही व्यक्ति स्वयं को समझने की शुरुआत करता है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को भोपाल में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर पत्रिका समूह द्वारा आयोजित की-नोट कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी उपस्थित रहे।

1956 में मात्र 500 रुपए से हुई राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की

MP news: मेघवाल ने कहा कि पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिशजी ने वर्ष 1956 में मात्र 500 रुपए से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। जब देश में इमरजेंसी लगी, तब वे गांव-गांव जाकर लोगों के बीच संवाद स्थापित करने लगे। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुलाबजी चुनाव के समय जागो जनमत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज टटोलते हैं। उन्होंने कहा कि कुलिशजी ने आओ गांव चलें अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें पत्रिका गांवों के विकास का सेतु बना। इसी तरह चुनाव के दौरान पत्रिका ने जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उम्मीदवारों के घोषणापत्र बनवाने का कार्य किया। मेघवाल ने कहा कि पत्रिका आज भी समाज में जागरूकता और संवेदना का सेतु बनकर अपनी भूमिका निभा रहा है।

चौथा स्तम्भ नहीं, सेतु ही सही शब्द

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने आयोजन में पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के उद्बोधन का जिक्र करते हुए कहा कि हम अब तक मीडिया को चौथा स्तंभ कहते आए हैं। कोठारी ने मीडिया के चौथा स्तंभ बने के खतरे से हमें परिचित करवाया। उनकी बात सुनकर यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं, तीन स्तंभों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) के बीच सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसे में यही सही शब्द है।

शिक्षा ने हमें अपनी आत्मा से दूर किया- कोठारी

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा जनता के बीच का सेतु है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पत्रकार यह कहता है कि मैं चौथा स्तंभ हूं, तो इसका अर्थ यही है कि वह सरकार के साथ मिल गया है और जनता का साथ छोड़ दिया है। कोठारी ने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य कॅरियर बन गया है। हर व्यक्ति सिर्फ कॅरियर की चिंता में पढ़ाई कर रहा है, जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मा और व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए।

शिक्षा ने हमें आत्मा से दूर कर दिया

शिक्षा ने हमें अपनी आत्मा से दूर कर दिया है। युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि कॅरियर की दौड़ में कहीं वे अपना व्यक्तित्व न खो दें, क्योंकि अच्छे कॅरियर का उद्देश्य ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण है। उन्होंने कहा कि पत्रिका ही एक ऐसा अखबार है जो पत्रकारिता के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को पूरे 12 महीने जीवित रखता है और घर-घर तक पहुंचाता है।

मीडिया युवाओं को शोर नहीं, स्पष्ट दिशा दे- विनोद अग्रवाल

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उद्योगपति और वरिष्ठ समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें हमारे 65 प्रतिशत युवा सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सभी अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विशेष रूप से मीडिया अगर मिलकर नीतियां और मार्गदर्शक सिद्धांत तय करें, तो युवाओं को लक्ष्य, व्यवहारिकता और नैतिक शिक्षा प्राप्त होगी। आज जरूरत है कि मीडिया युवाओं को शोर नहीं सुनाए, बल्कि उन्हें स्पष्ट दिशा दिखाए।

ये भी पढ़ें

उज्जैन में सपनों का प्लेन, दो भाइयों ने खरीदा असली हवाई जहाज, कबाड़ से बनेगा कमाल का ‘लग्जरी होटल’
Patrika Special News
MP News Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / समाज में घटती संवेदनाओं को जगाने के लिए पत्रिका जैसे सेतु की जरूरतः मेघवाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 48 घंटे में ‘मोंथा’ दिखाएगा रौद्र रूप, भारी बारिश की चेतावनी, IMD Alert जारी

MP Weather Update Montha impact and three system active over mp heavy rain IMD Double Alert Red and Orange
भोपाल

AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

AIIMS Bhopal
भोपाल

5 पेज का सुसाइड नोट, लिखा था- बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू…

bhopal suicide news
भोपाल

भोपाल में ‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम आज, स्त्री अस्मिता और मातृशक्ति पर संवाद

editor in chief patrika group gulab kothari in bhopal
भोपाल

एमपी में बड़ी कार्रवाई, निर्माण में गड़बड़ी पर जीएम और एजीएम को नोटिस, कंपनियां भी दोषी

Notice to MPRDC GM and AGM over Bhopal Bypass Disruption
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.