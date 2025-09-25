अगले 48 घंटे ‘भारी बारिश’ का पूर्वानुमान, इन जिलों में IMD का अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में सितंबर के तीसरे सप्ताह से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये विदाई जरा लंबी हो गई। सितंबर का चौथे सप्ताह के चार दिन बाकी हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। एमपी के 4 जिलों नीमच, भिंड, मुरैना और श्योपुर से मानसून ने बीते बुधवार को विदाई ले ली है। वहीं अब 2 से तीन दिन में प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा जिलों से मानसून विदा हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की तो कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही एमपी के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहेगी।
मौसम विभाग ने मानसून की विदाई के समय अगले दो दिन 26 और 27 सितंबर को एमपी के कई जिलों में तेज से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश का ये सिलसिला अक्टूबर के पहले सप्ताह से थम जाएगा।
मौसम विभाग ने आज भी एमपी के कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले के कई हिस्सों से आज मानसून विदाई भी ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र और लोकल साइक्लोनिकल सिस्टम के साथ ही एमपी से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण बारिश (Heavy Rain) का ये सिलसिला जारी है।
IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी मध्य प्रदेशके इंदौर, उज्जैन, खरगोन, धार, बड़वानी, रतलाम आदि जिलों में थंडरस्टॉर्म और तेज हवा चलने की चेतावनी है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, रीवा, शहडोल आदि जिलों में भारी वर्षा (Heavy Rain) के साथ बिजली गिरने और आंधी जैसी हवा की संभावना जताई गई है। भोपाल और आसपास के इलाकों में भी अगले दो दिन तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।