अगले 48 घंटे ‘भारी बारिश’ का पूर्वानुमान, इन जिलों में IMD का अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में सितंबर के तीसरे सप्ताह से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये विदाई जरा लंबी हो गई। सितंबर का चौथे सप्ताह के चार दिन बाकी हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। एमपी के 4 जिलों नीमच, भिंड, मुरैना और श्योपुर से मानसून ने बीते बुधवार को विदाई ले ली है। वहीं अब 2 से तीन दिन में प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा जिलों से मानसून विदा हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की तो कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही एमपी के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहेगी।