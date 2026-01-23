26 जनवरी के बाद सर्दी की होगी वापसी, इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि अभी एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। इस समय एक के पश्चिमी सक्रिय है, साथ ही नमी भी आ रही है। इसके कारण बादलों की स्थिति बन रही है। शुक्रवार को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, बौछारों की संभावना है, भोपाल में बादल रह सकते हैं, बारिश की संभावना अभी नहीं है। नहीं है। 24 जनवरी से तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकते हैं, वहीं 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके कारण 27-28 जनवरी से फिर बादल, बौछारों की स्थति बन सकती है।