मानसून की ‘री-एंट्री’, अगले 3 दिन 22 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी

MP Weather: आसमान में ऊपरी हवा का सिस्टम बन गया है जिससे एमपी के भोपाल शहर में सोमवार को सुबह से लगाता तेज बारिश का दौर बना हुआ है। बारिश का मौसम शुरू हुए 85 दिन बीत गए। शहर में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं मध्यप्रदेश में 16 जून को मानसून ने आमद दी थी। जिसके बाद से अब तक औसत 35.1 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 28.3 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 6.8 इंच पानी ज्यादा गिर चुका है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। इस हिसाब से कोटे की 95 प्रतिशत तक बारिश हो चुकी है।
मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिन तक बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। हवाओं का रुख लगातार दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है। यही कारण है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है।
मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट शामिल हैं। यहां अगले 24 घंटे में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही उज्जैन, सागर, जबलपुर और ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, भोपाल और आसपास के जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं।
सीधी में 167.8, सतना में 91.6, शिवपुरी में 64, दतिया में 51.2, उमरिया में 44.4, खजुराहो में 42.4, मंडला में 41.4, नौगांव में 35.8, रीवा में 33.6, पचमढ़ी में 28.5, जबलपुर में 28.2, नर्मदापुरम में 27.6, ग्वालियर में 26.5, बैतूल में 20.4, खंडवा में 19, नरसिंहपुर में 18, गुना में 14.4, श्योपुर, रतलाम एवं भोपाल में 14 मिमी बारिश हुई।