मानसून की ‘री-एंट्री’, अगले 3 दिन 22 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी

MP Weather: आसमान में ऊपरी हवा का सिस्टम बन गया है जिससे एमपी के भोपाल शहर में सोमवार को सुबह से लगाता तेज बारिश का दौर बना हुआ है। बारिश का मौसम शुरू हुए 85 दिन बीत गए। शहर में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं मध्यप्रदेश में 16 जून को मानसून ने आमद दी थी। जिसके बाद से अब तक औसत 35.1 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 28.3 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 6.8 इंच पानी ज्यादा गिर चुका है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। इस हिसाब से कोटे की 95 प्रतिशत तक बारिश हो चुकी है।