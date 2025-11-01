एमपी को एक और एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, 2 सालों में प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा लेगा आकार

Ujjain Airport- मध्यप्रदेश को स्थापना दिवस पर बड़ी सौगात मिली है। 1 नवंबर को प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। नया एयरपोर्ट राज्य की धर्मनगरी उज्जैन में बनाया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थिति में उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में महज 2 सालों में प्रदेश का यह चौथा हवाई अड्डा होगा। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री केआर नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश अब केवल संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि विकास और समृद्धि के लिए भी देश में विशेष पहचान बनाएगा।