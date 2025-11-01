एमपी को एक और एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, 2 सालों में प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा लेगा आकार

मध्यप्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनेगा - फाइल फोटो
Ujjain Airport- मध्यप्रदेश को स्थापना दिवस पर बड़ी सौगात मिली है। 1 नवंबर को प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। नया एयरपोर्ट राज्य की धर्मनगरी उज्जैन में बनाया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थिति में उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में महज 2 सालों में प्रदेश का यह चौथा हवाई अड्डा होगा। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री केआर नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश अब केवल संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि विकास और समृद्धि के लिए भी देश में विशेष पहचान बनाएगा।
नए एयरपोर्ट के अनुबंध के साथ ही हवाई सेवाओं से संबंधित अन्य सौगातें भी मिलीं। रीवा-नई दिल्ली फ्लाइट के लिए अलायंस एयरलाइंस को और रीवा-इंदौर फ्लाइट के लिए इंडिगो एयरलाइंस के पदाधिकारियों को अनुबंध पत्र सौंपे गए। साथ ही प्रदेश के तीन सेक्टर्स में पीएमश्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के लिए अनुबंध पत्र प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन को मिलाकर अब मध्यप्रदेश में 9 एयरपोर्ट हो जाएंगे। यहां हवाई अड्डा बनने से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, कालभैरव, हर सिद्धी पीठ सहित अन्य विख्यात मंदिरों में दर्शन-पूजन करने आनेवाले श्रद्धालुओं को खासी सुविधा हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले 2 वर्ष में प्रदेश को यह चौथा हवाई अड्डा मिला है। इस अवधि में प्रदेश में रीवा, सतना और दतिया एयरपोर्ट ने भी आकार लिया है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए उन्हें जन सेवा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार देशभर में हो रहे नवाचारों को समाहित करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। यहां ओम से लेकर एआई तक के क्षेत्र में काम हो रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग